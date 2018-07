Un grand rassemblement historique pour Safari Condo

Voir la galerie de photos

C’est en fin de semaine dernière, soit du 13 au 15 juillet, qu’avait lieu le 20e grand rassemblement de l’histoire de Safari Condo, juste à point pour le 20e anniversaire de l’entreprise. Pour l’occasion, 730 de leurs clients étaient présents, ce qui représente environ 350 véhicules fabriqués à l’usine de Saint-Frédéric sur le site du Centre Caztel à Sainte-Marie. Cette grande réponse à l’invitation de Safari Condo constitue un taux de participation record qui était chiffré à 207 véhicules auparavant.

Les fidèles présents provenaient de plusieurs endroits, dont la Californie, le Texas, la Floride, le Nouveau-Brunswick et il y a même un couple de l’Australie qui a fait le voyage pour l’occasion. Pour souligner en grand cet événement, les clients ont préparé, en secret, une vidéo hommage à Safari Condo et plus particulièrement à Daniel Nadeau, le fondateur, et à son frère Stéphane, qui l’accompagne depuis le presque tout début de l’aventure.

Dominique Nadeau, directrice de Safari Condo, se dit très fière du cheminement de l’entreprise depuis le début de son histoire : « On est excessivement fiers du chemin parcouru depuis le début, et effectivement c’est incroyable de voir que mon père, tout seul au début, et avec son frère par la suite, qu’aujourd’hui nous avons plus de 150 employés et sommes exportés dans 3 pays dans le monde en plus du Canada. »

Lors de ces festivités, les clients présents ont eu entre autres la chance de visiter la nouvelle usine, qui a d’ailleurs été bénie par le curé du village de Saint-Frédéric pour l’occasion. Ils ont aussi eu la chance d’assister à un spectacle privé du groupe Beatles Story Band, un groupe hommage aux Beatles, qui offre une prestation spectaculaire avec 16 musiciens présents sur scène. Le groupe s’est produit durant deux soirées afin que tous les clients et employés de Safari Condo puissent profiter du spectacle.

De plus, plusieurs courageux ont également participé à un raso-thon afin d’amasser des fonds pour la fondation Sur la pointe des pieds, un organisme que Safari Condo supporte depuis un moment. Les participants à cette activité ont réussi à amasser 3000 $, et l’entreprise a par la suite doublé le montant, ce qui augmente le don à 6000 $ pour l’organisme.