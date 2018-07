La SAQ est en grève depuis 10 h ce matin

En juin dernier, après 16 mois de négociation, les 5500 employés de bureaux et de magasin avaient voté à 91 % pour un mandat de six jours de grève afin de faire pression sur leur employeur. Alors qu'il y avait eu des craintes que la SAQ soit fermée lors de la Fête nationale du Québec, c'est plutôt ce matin que la grève a commencé.

Il n'est pas spécifié si les six jours de grève seront séparés ou si la grève durera six jours sans arrêt. Les employés de bureau qui ont appris la décision à 10 h ce matin ne possédaient pas plus d'informations à ce sujet.

Rappelons que les revendications des employés portent sur le nombre d'heures travaillées ainsi que la conciliation travail-famille. Pour l'instant, 70 % des employés de la SAQ sont engagés à temps partiel et doivent travailler la totalité de la fin de semaine. Un employé de la SAQ a expliqué que l'employeur avait démontré la volonté de faire travailler les employés permanents lors de la fin de semaine, ce qui, selon les revendications des employés, réduirait les heures des employés temporaires qui travaillent justement lors de ces deux jours.

Plusieurs séances de négociations sont prévues afin de faire bouger les choses, puisqu'au départ, la grève n'était désiré que comme point de pression.