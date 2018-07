Le nouvel IKEA de Québec ouvrira le 22 août prochain

La directrice générale du nouveau magasin IKEA de Québec, Annika Lenoir, a annoncé que sa succursale ouvrira ses portes le 22 août prochain. Situé dans l’Ouest de Québec, entre les quartiers de Sainte-Foy et Cap-Rouge, le gigantesque commerce attirera des gens de partout, autant de la Capitale nationale que des régions alentour.

Selon les informations recueillies par le Journal de Québec, la direction de IKEA a décidé d’investir pas moins de 100 millions $ dans la construction et l’aménagement de son nouveau magasin entrepôt de 340 000 pieds carrés. Un magasin situé à l’intersection des autoroutes 40 et Duplessis.

En prime : un nouveau développement résidentiel et commercial

En plus du mégacentre IKEA, un nouveau développement résidentiel et commercial verra le jour non loin du site choisi par le fournisseur de meubles suédois devenu mythique. C’est le groupe Cominar, basé à Québec, qui a initié ce projet dont le nom sera l’îlot Mendel. Une trentaine de commerces, de résidences et d’immeubles à bureaux seront regroupés.

Cominar est un fonds de placement immobilier québécois qui possède et administre de nombreux immeubles dans la Belle Province, surtout dans la Capitale nationale et la métropole. Les investissements du groupe totaliseraient plus de 7,2 milliards de dollars CAD.

À prévoir aussi : l’ouverture de 12 autres magasins au Canada

Il est à noter que IKEA fermera toutefois son centre de cueillette et de distribution de l’avenue Watt, à Sainte-Foy, le 13 août prochain.

IKEA dit aussi prévoir l’ouverture, au cours des 7 prochaines années, de 12 autres magasins entrepôts au Canada.