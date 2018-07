Les secteurs d'activités les plus compatibles avec le statut de nomade digital

Si les nomades digitaux sont de plus en plus répandus, c’est parce que leur mode de vie en séduit plus d’un(e) ! Mais devenir nomade digital, ça ne s’improvise pas du jour au lendemain : il faut avoir certaines qualités essentielles, mais aussi exercer en tant qu’indépendant, dans la plupart des cas. Voici les conseils essentiels pour devenir nomade digital, dans un secteur d’activité compatible !

La communication, le secteur des nomades digital

Selon un rapport publié au Québec, près de 70% des nomades digitaux québécois ont travaillé, ou travaillent, dans le secteur de la communication. Si le terme est relativement large, cela recouvre plusieurs réalités, et notamment plusieurs métiers :

Community manager

Consultant en stratégie web

Analyste SEO

La communication est un secteur d’activité très large, qui touche aussi aux réseaux sociaux qu’à la stratégie d’une entreprise pour toucher de nouveaux publics. Il n’est donc pas difficile pour un nomade digital d’exercer dans ce secteur, qui requiert simplement un travail rendu à un moment T. Les contraintes horaires sont peu nombreuses et la plupart des travaux peuvent être menés à distance : c’est le rêve de tout nomade digital !

Être nomade digital et rédacteur ou traducteur

Après la communication, ce sont les métiers de la rédaction que les nomades digitaux préfèrent. Encore une fois, ce secteur d’activité est relativement large et comprend aussi bien :

La rédaction freelance (contenus web, sites internet, supports de communication)

Le blogging et le contenu sponsorisé

La traduction et l’interprétation

Ces métiers requièrent d’être en parfaite adéquation horaire, notamment s’il s’agit d’un travail de traduction en temps réel. Pour autant, la plupart des travaux de rédaction nécessitent un temps plus long de réalisation, ce qui explique que les nomades digitaux apprécient ce secteur d’activités.

D’ailleurs, il n’est pas rare qu’un nomade digital monte un blog ou s’en serve comme source de revenus pour entretenir son rythme de vie : plus qu’un métier, ça doit être une véritable passion !

Le démarchage commercial : un secteur propice aux nomades digitaux

Le secteur commercial offre de nombreux débouchés pour les nomades digitaux à la recherche de nouvelles expériences. Qu’il s’agisse de démarchage téléphonique, de recherche de partenaires ou encore, de réalisation d’études de marché, l’ensemble de ces travaux peuvent se faire depuis n’importe quel bureau… Partout dans le monde ! À une seule condition : être conscient des fuseaux horaires. Travailler avec la Chine alors que l’on vit en Europe, cela peut poser des soucis pour l’avancée des missions.

Les nomades digitaux sont de plus en plus nombreux à exercer des fonctions commerciales, parfois en complément d’autres activités.

Devenir nomade digital et consultant : un métier dont beaucoup rêvent

De manière plus générale, beaucoup de nomades digitaux choisissent de devenir consultant, mais consultant en quoi ? En bien des choses : leurs secteurs d’activité sont donc nombreux ! De la communication à la rédaction en passant par le secteur bancaire ou le développement international, les opportunités sont nombreuses.

Ce qu’apprécient les nomades digitaux, c’est de pouvoir mettre leurs différentes expériences, acquises généralement dans le cadre de leurs missions à l’étranger, aux services des entreprises. Cela a bien entendu un coût (pour les entreprises), mais ça vaut bien le coup (pour les nomades digitaux) !

Le statut de nomade digital est bien particulier : en raison de sa souplesse d’emploi du temps et de sa flexibilité horaire, il est souvent en voyage et par conséquent, tous les secteurs d’activités ne permettent pas à ce statut d’exister. Pourtant, les secteurs d’activités mentionnés dans cet article sont les meilleurs pour allier statut et réussite !