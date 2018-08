EN BREF | Le terrain du golf du Moulin est plus beau que jamais

Le jeudi 29 août, plusieurs arbres ont été renversés au golf du Moulin, à Saint-Benoît-Labre, et l'eau s'est répandue partout sur le terrain. Or, les employés ont travaillé à pied d'oeuvre et le terrain est maintenant plus beau que jamais.

La pluie abondante a eu pour effet de nourrir le sol. Les dégâts ont été essuyés très rapidement. Le terrain est prêt à accueillir les golfeurs comme si les orages de l'avant-veille n'avaient été qu'un mauvais rêve.

La fin de semaine s'annonce ensoleillée. Il est fort à parier qu'elle se prêtera à des parties de golf plus en cette longue fin de semaine.