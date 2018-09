Un nouveau visage pour la pharmacie Denis Roy et Martin Leblond

(Saint-Georges, Québec) L'agrandissement de la pharmacie Denis Roy et Martin Leblond, affiliée à Familiprix, a été inauguré ce matin. Associés depuis quatre années, MM. Roy et Leblond poursuivent leur travail dans de nouveaux locaux, attenants aux anciens, plus conformes aux réalités actuelles et, surtout, plus spacieux. Le déménagement a eu lieu il y a une semaine.

Bien que la pharmacie ait un visage nouveau, elle n'est pas une fraîche arrivée dans le décor de Saint-Georges. Paul-Alain Bélanger en était le propriétaire depuis les années 1990. En 2010, Denis Roy et son ancien associé l'ont achetée. En 2014, Martin Leblond s'est joint à l'entreprise.

Les nouveaux locaux sont plus grands que les anciens, à toutes fins utiles trois fois plus spacieux. « Une meilleure occasion, de meilleurs services, une meilleure offre de produits », précise Martin Leblond. Les anciens bâtiments étaient conformes, mais petits et plus et moins confortables.

« Si on voulait faire deux consultations, on n'avait pas l'espace pour le faire. Maintenant, on a trois espaces de consultation ; on a un bureau pour une infirmière qui va débuter son travail incessamment ; on a de vrais bureaux administratifs. On a fait en sorte d'être confortables pour mieux répondre à la demande des gens, qui va en augmentant. »

- Denis Roy, copropriétaire de la pharmacie

L'allure de la pharmacie est attirante. Tout près du comptoir, une salle d'attente conviviale et aérée a été aménagée. Présent à l'inauguration, le président de Familiprix, Albert Falardeau, conçoit la bannière Familiprix comme « une destination santé, une destination humaine ». Le nouvel aménagement de la pharmacie de MM. Roy et Leblond représente fort bien la bannière, selon le président.

« En entrant, les gens voient le coeur de l'entreprise : le laboratoire, où se font les prescriptions. Pour nous, c'est important. [...] C'est une belle pharmacie, une belle réorganisation de Denis et de Martin. On très fiers d'eux. C'est quelque chose de porteur. »

- Albert Falardeau, président de Familiprix

Par ailleurs, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, était également présent. Il a tenu à féliciter les copropriétaires pour cette transition réussie. « Ça prend du courage, aujourd'hui, pour partir une business. Mais vous savez qu'en Beauce, on a quelque chose dans notre ADN qui fait en sorte qu'on est plus vite que les autres », a-t-il dit lors d'une allocution.

Mentionnons que l'enseigne Familiprix a été fondée en 1980 et qu'elle emploie plus de 5000 employés dans 378 succursales réparties au Québec et au Nouveau-Brunswick.