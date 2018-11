La Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce se démarque à nouveau

Voir la galerie de photos

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a annoncé que la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce était de nouveau finaliste et ce pour une troisième année consécutive dans la catégorie Chambre de commerce de l’année.

Le lauréat sera annoncé le 20 novembre prochain à la soirée de gala de reconnaissance des chambres de commerce, en prélude de l’événement les Journées économiques – Perspectives 2019.

« La FCCQ est heureuse de souligner le dynamisme et l’implication active de la CCINB au sein de leur communauté. Les initiatives qu’elle met de l’avant contribuent à rassembler les gens d’affaires autour d’objectifs communs et créent une forte synergie au service de l’économie. Nous les remercions pour leur proactivité et félicitons chaleureusement les finalistes », déclare Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Le Gala des chambres de commerce est un événement annuel qui honore le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes, partout au Québec. Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l’année précédente.

Le jury est composé d’anciens hauts dirigeants de chambres de commerce et de la FCCQ, dont l’expertise et la compréhension des exigences du milieu sont mises à profit pour évaluer avec rigueur la performance des candidatures proposées. Au cours du Gala des chambres de commerce du 20 novembre trois autres distinctions seront décernées, soit Bénévole de l’année, Développement économique et Cadre de l’année.

Les autres finalistes à la catégorie chambre de l’année sont la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé ainsi que la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

« Il y a beaucoup de travail derrière cette formidable nomination. Nous avons pratiquement doublé le nombre de membres au cours des trois dernières années et avons diversifié notre offre de services. Nous avons augmenté l’équipe en place avec maintenant 3 employées. Nous déménagerons bientôt dans de nouveaux locaux plus grands et nous en sommes fiers. Tout ceci, pour le développement économique de notre MRC. », conclut François Lehouillier président du CA de la CCINB.

Fondée en 1930, la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) est un regroupement d'entrepreneurs de plus de 450 membres, exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie. Elle constitue un bassin de contacts, d'échanges et de réseautage des plus dynamiques et pertinents pour tout entrepreneur.

Quant à elle, la FCCQ est à la fois une fédération représentant plus de 130 chambres de commerce, et une chambre de commerce provinciale dont 1 100 entreprises sont membres. Son réseau comprend quelque 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie. Important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, ses membres poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.