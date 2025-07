La Ferme Paraduc inc. ouvre ses portes au public le 7 septembre prochain

La Ferme Paraduc inc. de Saint-Honoré-de-Shenley accueillera les curieux le dimanche 7 septembre prochain à l'occasion de la 21e édition des Portes ouvertes de la tournée Mangeons local.

Les intéressés sont invités à se rendre sur place entre 10 h et 16 h pour visiter l'exploitation laitière beauceronne. Cette activité est gratuite et ouverte à tous.

Le troupeau, composé de vaches Holstein et Jersey, est élevé avec soin dans un environnement propice à leur bien-être. Lors des visites, les visiteurs ont la chance de découvrir les installations, d’observer les veaux nouveau-nés et d’en apprendre davantage sur les pratiques laitières modernes. L'occasion de plonger dans l’univers d’une ferme passionnée et accueillante.

L’objectif des journées Portes ouvertes

Afin de faire découvrir la diversité agricole de la région, les producteurs et productrices de divers horizons ouvrent volontairement les portes de leurs installations tous les ans, en collaboration avec l’UPA.

« La Journée Portes ouvertes sur les fermes, c’est une invitation à venir rencontrer les gens passionnés qui nourrissent le Québec. En visitant une ferme, on découvre d’où viennent les aliments qu’on met sur nos tables et tout le travail qui se cache derrière chaque produit. C’est aussi une belle occasion de mieux comprendre la vie agricole d’aujourd’hui et de tisser des liens entre les productrices, les producteurs et la population », a souligné Karine Phaneuf, directrice régionale à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

Ce jour-là, la Ferme 1884, située à Saint-Damien-de-Buckland, accueillera également le public.

Pour plus d’information sur les Portes ouvertes, consultez la page Facebook de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.