Michel Lehoux du Groupe Filgo-Sonic honoré à Montréal

Lors du gala des prix régionaux tenu le 1er novembre dernier à Montréal, le président-directeur général du Groupe Filgo-Sonic, Michel Lehoux, a remporté le Grand Prix de l’Entrepreneur d'EYMC 2018 du Québec dans la catégorie Entreprise à consommateur.

Michel Lehoux est natif de Sainte-Marie et se démarque dans le milieu des affaires depuis une quarantaine d’années. Il a récemment reçu la distinction Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce.

Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EYMC est un prix prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs. Cette année, le Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 2018 du Québec reconnaissait les entrepreneurs québécois les plus créatifs et les plus performants et a nommé 36 finalistes dans 10 catégories.

« Je partage l’honneur de ce prix avec les personnes qui ont été là depuis le début de cette grande aventure, avec ma famille et toute l’équipe du Groupe Filgo-Sonic. Je tiens également à remercier chaleureusement nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent chaque jour; cette confiance nous pousse à aller toujours plus loin pour offrir la meilleure expérience client, tout en gardant une forte relation de proximité »



Michel Lehoux, président-directeur général du Groupe Figo-Sonic

Le groupe Filgo-Sonic est né de la fusion d’Énergies Sonic de La Coop fédérée et du Groupe Filgo à l’automne 2016, Groupe Filgo- Sonic est une société québécoise et un chef de file dans la distribution et l’offre au détail d’essences, mazout, propane, lubrifiants et biomasse. Groupe Filgo-Sonic se distingue également dans le secteur des énergies nouvelles, notamment avec son partenariat important avec le gouvernement du Québec pour le développement de stations multicarburants.