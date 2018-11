Une autre boutique ferme ses portes au Carrefour Saint-Georges

La chaîne Dans un jardin liquidera l’inventaire de tous ses magasins d’ici le 31 janvier prochain. La succursale du Carrefour Saint-Georges était ouverte depuis plus de 30 ans.

La succursale du Carrefour Saint-Georges compte présentement huit employés. Aucune date n’a été annoncée pour la fermeture du commerce, mais une employée qui tenait à garder le couvert de l'anonymat confirme que ce sera après la période des fêtes. Des commandes de produits étaient encore reçues aujourd’hui, les liquidations débuteront après Noël.

Les employés basés à Saint-Georges ont eux aussi été avisés de la fermeture par voie de communiqué hier. L’employée contactée ne se disait pas surprise de cette annonce. « Les différents commerçants du Carrefour Saint-Georges attendent leur tour », dit-elle, faisant ainsi allusion à la précarité ressentie dans les autres magasins du centre commercial. Ceci dit, elle ne croit pas qu’elle aura de la difficulté à trouver un autre emploi dans le commerce de détail, secteur lui aussi touché par la pénurie de main-d’oeuvre. Hier soir, elle avait déjà reçu une offre d’un autre employeur.

Yvan Fecteau, directeur du Carrefour Saint-Georges n’avait pas reçu d’information précise concernant la fermeture de la boutique.

La chaîne de produits pour le corps et le bain affirme que les ventes avaient diminué de manière significative ce qui ne palliait plus la structure des coûts, devenus trop importants. L’entreprise québécoise emploie présentement plus de 250 personnes à travers la province.