Bernier Beaudry s'affilie à Lessard Vézina, un cabinet de Thetford

Hier, Bernier Beaudry, avocats d’affaires, a annoncé son affiliation avec Lessard Vézina, cabinet d’avocats S.E.N.C. de Thetford Mines.

Le bureau thetfordois s’ajoute ainsi aux bureaux de Saint-Georges, en Beauce, et de Québec, portant l’équipe de Bernier Beaudry à 24 avocats et notaires spécialisés en litige commercial, en droit des affaires et en droit de l’immigration.

« Cette décision stratégique nous permettra d’accroître notre présence en Chaudière-Appalaches et de poursuivre notre développement », explique Me Jérôme Beaudry, président de Bernier Beaudry.

Cette affiliation était naturelle pour les deux cabinets, qui partagent la même philosophie d’offrir des services juridiques de proximité adaptés aux besoins leur clientèle d’entrepreneurs. « Me Anne-Marie Lessard et moi-même sommes heureuses de nous joindre à une équipe de professionnels dévoués et aguerris qui nous permettra de compléter notre offre de services », souligne Me Sophie Vézina.

L’un des plus anciens cabinets indépendants de la région de Québec, Bernier Beaudry, avocats d’affaires, compte sur une équipe polyvalente où avocats de la relève et juristes d’expérience collaborent étroitement pour réaliser des mandats de toute envergure dans les divers volets du droit des affaires.

En plus des bureaux de Québec, de Saint-Georges et de Thetford Mines, le cabinet dispose d’une filiale, BB Immigration, spécialisée dans le domaine de l’immigration économique. Celle-ci aide notamment les entreprises d’ici dans leur processus de recrutement de main-d’œuvre spécialisée à l’international.