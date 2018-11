Un nouveau service de réadaptation est maintenant offert en Beauce

Un nouveau service de réadaptation intensive est maintenant offert en Beauce. Les personnes en invalidité ou qui souffrent de douleurs chroniques n’auront plus à se déplacer à Lévis ou à Québec pour être traitées et avoir des services en présence de professionnels à temps plein.

Les personnes qui ont subi un accident de travail trouveront tous les services professionnels sous un même toit à la clinique Réadaptation Beauce-Appalaches sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Cette nouvelle clinique offre des services de physiothérapie, d’ergothérapie et de kinésiologie.

L’un des quatre propriétaires de la clinique, Sébastien Bolduc, a expliqué sa démarche auprès de notre quotidien web. Évidemment, le but de son groupe est d’aller chercher une nouvelle clientèle, mais aussi de libérer les gens de la région de la charge de se déplacer dans une autre région pour se faire soigner. « Outre les aspects liés à la rentabilité, la nouvelle, pour les gens de la région, c’est qu’ils auront accès à un service près de chez eux », a affirmé M. Bolduc.

Libérer les gens des longs déplacements

Souvent, les gens en invalidité de la région doivent passer plusieurs jours d’affilée à Lévis ou Québec. La SAAQ ou la CSST se charge la plupart du temps des coûts d’hébergements, mais les gens préfèrent néanmoins rester dans leur région, et auprès de leur famille, le temps d’être soignés.

Les professionnels de Réadaptation Beauce-Appalaches traitent toute la population adulte souffrant d’un problème physique ou mental en assurant une prise en charge complète. Il s’agit de la première clinique en Beauce à offrir une telle gamme de services, de la blessure jusqu’au retour au travail.

Réadaptation Beauce-Appalaches est née d’une association entre Physio-Gym, qui œuvre depuis 20 ans dans le domaine de la physiothérapie en Beauce et Ergo ACA, une équipe dynamique d’ergothérapeutes implantée en Beauce depuis 7 ans. Les copropriétaires Guillaume Cloutier, Sébastien Bolduc, Anita Gagnon et Amélie Langlois ont récemment fait l’acquisition de Physio Beauce-Appalaches, une clinique regroupant des physiothérapeutes et des thérapeutes d’expérience.

En plus des traitements en clinique par l’équipe interdisciplinaire, des visites à domicile ou au travail, de l’ajustement de postes de travail informatique et des suivis de retour au travail sont offerts.