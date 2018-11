La Financière agricole récompense un agriculteur de Chaudière-Appalaches

La Financière agricole du Québec a dévoilé cette semaine le nom des lauréats qui se sont démarqués parmi les candidats du 13e Concours Tournez-vous vers l'excellence ! Destiné à mettre en lumière l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles, ce concours récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire.

Le grand gagnant, qui s'est vu remettre une bourse de 5 000 $, est M. Philippe Lemieux, de la Ferme P. M. Lemieux, située à Cap-Saint-Ignace. La Financière agricole a également décerné une bourse de 2 500 $ à M. Bryan Denis, de la Ferme Denijos de Saint-Cyprien, et à M. Marc-Olivier Harvey de la Pépinière Casse-Noisette, de Sainte-Ursule.

Les qualités d'entrepreneur de M. Lemieux lui ont permis d'établir une stratégie de croissance structurée pour chaque secteur de production de son entreprise, soit les secteurs laitier, acéricole et des grandes cultures, et ce, avec succès. L'entreprise a pris de l'expansion sur toute la ligne, et le chiffre d'affaires a doublé dans les dernières années. M. Lemieux est constamment animé par le défi entrepreneurial, par la passion du milieu agricole et par le désir de vivre sur la terre avec sa famille.

« La ferme P. M. Lemieux contribue au développement économique, social et touristique de la région. C'est une grande fierté de voir qu'elle est dirigée d'une main de maître par un entrepreneur de la relève. Cette réussite témoigne de la force de l'entrepreneuriat dans la Chaudière-Appalaches. Elle constitue d'ailleurs un bon indicateur de la viabilité de l'agriculture, un secteur névralgique de notre économie locale », a affirmé Mme Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Quant à lui, le directeur territorial du Centre de services de Lévis a affirmé que ce prix était « une preuve de la vitalité et du dynamisme qui caractérisent les entrepreneurs agricoles d'ici ». Il a ajouté que la capacité de Philippe Lemieux à faire progresser les trois secteurs de production de son entreprise était impressionnante notamment grâce à sa planification financière rigoureuse.