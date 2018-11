Treize entreprises de Chaudière-Appalaches participeront aux Journées du Québec à Paris

Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) en collaboration avec Québec International réalisera sa deuxième mission de recrutement en France dans le cadre du projet de « passerelle de recrutement international ». À ce titre, treize entreprises de Chaudière-Appalaches participeront aux Journées Québec à Paris les 1er et 2 décembre prochains.

La délégation est composée d’entreprises en provenance de six territoires de MRC (Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Appalaches, Lévis, Lotbinière et Nouvelle-Beauce). Au total, la région avait 179 postes à proposer aux nombreux candidats potentiels, pour lesquels pas moins de 3 115 candidatures ont été reçues.

« Les entreprises participantes aux Journées Québec sélectionnent à l’avance les candidats qu’elles souhaitent rencontrer lors de leur passage en sol européen, à la suite de quoi des rendez-vous sont planifiés avec chacun d’eux. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, nous sommes vraiment fiers de pourvoir miser sur cette démarche pour appuyer les entreprises de la région », mentionne M. Philippe Mailloux, président de CAÉ.

Grâce au financement et à la collaboration du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), deux représentants de CAÉ accompagneront les entreprises afin de promouvoir la région de la Chaudière-Appalaches auprès des candidats potentiels. « C’est un avantage important d’avoir obtenu cette collaboration du MIDI, permettant ainsi à CAÉ de positionner à l’international, la région comme un milieu de vie accueillant qui répond aux attentes des travailleurs étrangers et de leur famille », ajoute M. Mailloux.

Par ailleurs, CAÉ et ses membres collaboreront avec les organismes régionaux d’accueil afin de veiller à l’intégration des travailleurs internationaux, et s’assurer que ces derniers puissent contribuer pleinement à l’enrichissement des collectivités et aux milieux de travail de la région.

Le projet passerelle et les Journées du Québec

Rappelons que le projet de « passerelle de recrutement international », a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), pour permettre, entre autres, aux entreprises de la région de bénéficier de l’expertise, des services d’accompagnement et du soutien d’un partenaire expérimenté tel que Québec International.

Les Journées Québec rassemblent des entreprises québécoises en plein essor qui cherchent à recruter des talents à l’international et des travailleurs qualifiés qui explorent la possibilité de relever de nouveaux défis dans une société francophone dynamique de l’Amérique du Nord. Deux fois par an depuis 2008, les Journées Québec sont un rendez-vous incontournable en Europe, entre employeurs québécois et candidats de haut calibre.