De la Beauce à Dubaï : les sapins des Plantations Robert ont la cote

C’est en 1959 que l’entreprise les Plantations Robert a démarré. À l’époque, les sapins n’étaient pas transplantés, mais poussaient encore en milieu sauvage. Aujourd’hui, l’entreprise beauceronne exporte des sapins cultivés jusqu’à Dubaï. Un symbole de réussite.

M. Daniel Robert, qui possède aussi les Gazons Robert, a commencé à travailler sur la plantation dans les années 80, à l’âge de 25 ans. Daniel Robert est président de la compagnie, alors que son fils, Alain, en est devenu vice-président. Le père s’occupe surtout des ventes au Québec, en Ontario, aux Caraïbes et à Dubaï, alors que le fils s’occupe surtout des ventes aux États-Unis.

Alain Robert s’occupe donc maintenant d’une partie importante de la production. En 2011, Alain a racheté les parts de la compagnie d'Yvan Robert, le frère de Daniel Robert qui a aussi contribué au développement de l'entreprise.

Une passion de père en fils

C'est en cumulant différents contrats dans la construction, à Montréal, que Daniel Robert a commencé de plus en plus à s’intéresser à la culture de sapins. Il faut dire que son père à lui, René, faisait aussi pousser des sapins sur sa ferme. À l'époque, les arbres n'étaient pas taillés et envoyés par train aux États-Unis. C'est à 24 ans que Daniel a acheté sa première ferme pour planter. Puisqu'un sapin prend presque 10 ans à pousser, il devait continuer à travailler ailleurs, en attendant de récolter les fruits de ses efforts.

Très jeune, Alain a commencé à travailler avec son père, mais ce n’est qu’autour de l’âge de 12 ans qu’il a réellement pu prendre part aux tâches. Petit à petit, la production d'arbres de Noël est devenue pour lui une véritable passion. Il a aussi commencé à occuper des fonctions administratives dans la compagnie.

Les Plantations Robert possèdent 600 acres sur lesquels ils font pousser des sapins de première qualité. Depuis environ 20 ans, ils font pousser leur propre espèce de sapin. Une espèce qui est plus robuste et résistante que la moyenne des sapins, et qui possède des reflets bleutés. C’est sur une montagne gardée secrète que les deux passionnés sont allés cueillir leur espèce fétiche.

Une recette gagnante

Daniel et Alain Robert croient que c’est la passion qui les distingue des autres producteurs de sapins. Cette passion les a toujours aidés à développer leur expertise dans la production de futurs arbres de Noël. L’entreprise réussit à produire des sapins étonnamment uniformes, avec beaucoup de constance et de rigueur dans leur travail.

Cette année, l’entreprise aura réussi à écouler plus de 70 000 arbres sur le marché, ce qui représente entre 105 et 110 voyages par camion. Il faut savoir qu’il faut entre 8 à 10 ans, une fois planté dans le champ, avant qu’un sapin ne vienne à maturité. La taille approximative de la majorité des sapins vendus se situe entre 6 et 7 pieds, mais l’entreprise vend aussi des sapins de 2 à 14 pieds, pour des besoins spéciaux.

De la Beauce à Dubaï

Les principaux acheteurs des Plantations Robert se trouvent aux États-Unis. Mais depuis 5 ans, l’entreprise expédie des sapins jusqu’à Dubaï, dans la péninsule arabique. Les Plantations Robert écoulent aussi un certain nombre de leurs arbres dans les Caraïbes, et une petite quantité au Canada. Cette année, près de 2400 arbres seront envoyés vers la capitale des Émirats arabes unis, ce qui représente l’équivalent de 6 conteneurs réfrigérés.

Dans le plus fort de la saison, l’entreprise peut compter jusqu’à 56 employés, mais durant les périodes plus tranquilles, elle en compte environ 25. Comme d’autres entreprises similaires dans la région, les Plantations Robert engagent des travailleurs saisonniers venus du Mexique. Des employés qu’elle dit beaucoup apprécier. Les travailleurs saisonniers restent généralement d’avril à décembre, en Beauce.

Outre les arbres comme tels, les Plantations Robert fournissent aussi des couronnes de Noël, des branches, des arbres en pot, des semences et des transplants.