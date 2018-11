La prochaine Foire de l'emploi de Beauce-Etchemins aura lieu le 22 février

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) est heureuse d’annoncer la tenue de la 13e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, le vendredi 22 février prochain de 10 h à 20 h, au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville. Mme Marie-Claire Filion, vice-présidente d’Industrie Bourgneuf, agira en tant que présidente d’honneur de cette 13e édition.

Le slogan choisi pour cette année est « Prêt à transformer ta vie ? Joins-toi à nous ».

« Notre emploi prend une telle place dans nos vies qu’il influence nécessairement celles-ci. C’est pourquoi le slogan de cette année souligne que de se trouver un emploi peut, en effet, transformer notre vie. Nous avons en Beauce-Etchemins de belles entreprises, de beaux emplois avec des possibilités d’avancement et des équipes déterminées à faire croître la région, et ce, en tant que lieu où il fait bon d’y vivre et d’y travailler », mentionne la présidente d’honneur de la Foire de l’emploi 2019, Mme Marie-Claire Filion, vice-présidente d’Industrie Bourgneuf, une entreprise de Saint-Honoré-de-Shenley spécialisée en transformation du métal.

Comme toujours, les emplois disponibles à la Foire seront constamment mis à jour sur la page du site Internet de la CCSG.

Une 13e édition innovante

Pour sa 13e édition, la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins se déplace dans les locaux du Centre de congrès et hôtel Le Georgesville. En plus de ce changement, le logo de la Foire fait également peau neuve, et ce, pour la première fois en 13 ans. « Nous souhaitions faire une 13e édition très spéciale et innovatrice. En venant visiter la Foire, les chercheurs d’emploi,

les étudiants et même les entreprises en kiosques auront l’impression de découvrir une toute nouvelle Foire », a aussi affirmé Annie Gilbert.

Achalandage et comité organisateur

En 2018, ce sont près de 650 chercheurs d’emploi qui ont été accueillis. La Foire de l’emploi présentait un record d’exposants, c’est-à-dire 70 kiosques qui offraient plus de 650 emplois.

Sous la gestion de la Chambre de commerce de Saint-Georges, le comité organisateur est composé de différents organismes, dont le bureau de Services Québec de Saint-Georges, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, le Centre de recherche d’emploi Beauce Etchemins, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Passeport Travail de Beauce et Tandem international.

Cet événement est rendu possible grâce à la contribution financière du bureau de Services Québec de Saint-Georges, d’Industrie Bourgneuf ainsi que Ville de Saint-Georges.

Toutes les entreprises ayant des postes à combler et des perspectives d’embauche peuvent réserver leur place dès le 30 novembre à compter de 8 h. Les entreprises de la Beauce et des Etchemins auront priorité jusqu’au vendredi 21 décembre pour s’inscrire. À compter du 22 décembre prochain, toutes les entreprises au-delà de notre région seront invitées à y participer. Cette année, le coût des kiosques est de 400 $. La date limite d’inscription est le 23 janvier prochain. Le formulaire d’inscription sera disponible à l’adresse suivante www.ccstgeorges.com.