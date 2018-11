Réalité virtuelle : visiter sa maison avant même sa construction

80 personnes étaient réunies hier pour l'inauguration de CRÉA Architecture-Design. L’an dernier, la fondatrice, Anne Paquet a décidé de joindre ses services à l'architecte Christelle Jacques pour fonder cette firme. Afin d'être à la fine pointe de la technologie, ils utilisent la réalité virtuelle.

CRÉA Architecture-Design a récemment fait l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle. L’entreprise est l’une des premières à utiliser ce genre de technologie dans le milieu de l’architecture et du design.

À l’aide d’un module complémentaire (plug-in) utilisé avec le logiciel de modélisation 3D, le client peut se promener dans sa future demeure ou son futur commerce. L’expérience est ultra réaliste et pour le moins, immersive. Cette technologie permet à CRÉA de cerner très précisément les besoins du client qui sont de plus en plus spécifiques.

Avec la venue d’internet, Anne Paquet, fondatrice de CRÉA, a remarqué une nette différence dans l’attitude du client.

« Les clients arrivent avec des photos de ce qu’ils veulent - ils arrivent avec toutes leurs idées et il faut répondre à cela. Ils ont des attentes précises. On doit leur présenter un support visuel très précis. »

Anne Paquet, fondatrice de CRÉA Architecture-Design

Quand elle a débuté dans le milieu, elle commandait des magazines européens pour présenter un support visuel au client : elle avait déjà le souci d’être à l’avant-garde. Pour CREA, l’important c’est d’être créatif et de voir plus loin de ce que l’on nous enseigne.

À propos de CRÉA

La vision multidisciplinaire de la firme CRÉA Architecture-Design est en demande croissante. L’entreprise est d’ailleurs la seule dans la région à offrir un service aussi complet. Un designer qui effectue la rénovation d’un restaurant par exemple, doit avoir recours à l’aide d’un architecte pour s’assurer que les plans soient conformes, CRÉA offre alors un service clé en main.

Mme Paquet est diplômée de l’école d’entrepreneurship de Beauce. Elle a parfait ses connaissances auprès de la firme Paul Baillargeon architecte ainsi que Claude Bisson architecte à Beauceville. Depuis qu’elle est à la tête de son entreprise, elle accepte maintenant des contrats aux quatre coins du Québec.

Il y a 15 ans, Mme Paquet multipliait les contrats résidentiels, depuis la création de CRÉA, elle s’est aussi lancée dans des projets commerciaux ; les activités de l’entreprise sont très diversifiées. On doit à CRÉA des projets comme les C Hotel, Noah Spa et plus localement, Dimension composite.