Coup d’envoi donné pour la 21e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches

Le mercredi 5 décembre, à St-Isidore, les présidents d’honneur du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, Marielou Cloutier et Jean-François Boulay, chefs-propriétaires-maraîchers de Facteur B, ont donné le coup d’envoi de la 21e édition à l’occasion d’une conférence de presse organisée par Chaudière-Appalaches Économique.

Marielou Cloutier, Jean-François Boulay et leurs trois filles, affectueusement surnommées les sœurs B, ont imaginé un projet d’entreprise où ils pourraient réunir les essentiels de leur bonheur : la bonne bouffe sans compromis, la culture de leurs potagers, la rencontre avec les autres et la famille. C’est ainsi qu’est né Facteur B, un service de menus sains et équilibrés, préparés à partir d’ingrédients locaux, souvent cultivés dans leurs propres potagers et livré directement chez les clients. Facteur B a remporté le titre de lauréat local dans la catégorie Services aux individus de la 20e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches. Leur modèle d’entreprise aligné sur leurs valeurs, ainsi que leur passion, leur dynamisme et leur engagement dans la communauté, ont séduit le comité régional qui est heureux et fier de pouvoir compter sur l’inspirante famille Boulay à la présidence d’honneur de cette 21e édition.

Faites rayonner les initiatives entrepreneuriales

L’an dernier, la région de la Chaudière-Appalaches a accueilli 139 projets dans le volet Entrepreneuriat étudiant et 52 plans d’affaires dans le volet Création d’entreprise. Au total, ce sont 2875 participants qui ont osé entreprendre et qui ont fait rayonner leurs projets.

Donne vie à tes idées et OSEntreprendre

Après avoir franchi l’étape de sélection régionale, les lauréats se partageront près de 20 000 $ en bourses. Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 12 mars 2019, à 16 h. Une activité de remise de prix, qui aura lieu le 1er mai prochain au Cégep de Lévis-Lauzon couronnera les lauréats à l’échelon régional.

Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne : osentreprendre.quebec.