Les perspectives économiques de 2019 selon Jean-René Ouellet

C’est devant de nombreux gens d’affaires soucieux de ce que nous réserve l’économie en 2019 que M. Jean-René Ouellet, analyste principal, Groupe conseil en portefeuilles chez Desjardins Valeurs mobilières, a présenté une conférence portant sur les perspectives économiques. L’événement a eu lieu le 5 décembre 2018 dernier et était organisé par en collaboration avec Desjardins.

Dynamique et excellent vulgarisateur, M. Ouellet a permis aux participants d’avoir un portrait global de la croissance économique mondiale. Lors de la conférence, M. Ouellet a abordé différentes thématiques économiques en lien avec l’économie canadienne, américaine, européenne ainsi que des pays émergents.

Le plus grand défi pour les entreprises : les ressources humaines

Selon M. Ouellet, la principale crainte à observer pour les années à venir économiquement parlant et, par le fait même, pour nos entreprises, est l’inflation au niveau des salaires. Les entreprises devront redoubler d’efforts et d’ingéniosité dans leur recherche de main-d’œuvre afin d’attirer et de fidéliser les employés.

Il a également souligné que l’économie se porte bien. Nous sommes encore loin d’une période de récession, et ce pour trois raisons : le gouvernement demeure très impliqué dans l’économie, le taux de chômage étant à son plus bas, les travailleurs et les consommateurs sont confiants et dépensent davantage et nos entreprises sont en mode investissement.

