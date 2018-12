Inauguration du Club de développement entrepreneurial étudiant du Cégep Beauce-Appalaches

Le 21 novembre dernier avait lieu l’inauguration officielle du Club d’entrepreneurs du Cégep Beauce-Appalaches, nommé officiellement le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE). La communauté étudiante ainsi que des gens d’affaires de la région étaient invités à cet événement.

L’événement clôturait la Semaine des entrepreneurs à l’école, qui se tenait du 12 au 23 novembre. Lors de la soirée, une quarantaine de personnes se sont déplacées pour découvrir ce nouveau club du Cégep Beauce-Appalaches. C’est avec fierté que le président du CDEE, Jérémy Leclerc, a présenté la mission, les projets à venir et les membres du club : « Nous sommes très heureux de la soirée d’ouverture du CDEE et nous remercions grandement la présence de nos partenaires actuels et futurs, ainsi que notre conférencière, Katee Boucher. Le tout fut une expérience très enrichissante pour tous les membres du club. Celle-ci servira de fondation pour la création de nos événements et projets à venir ».

Les invités ont eu l’occasion d’assister à la conférence de madame Katee Boucher, de l’entreprise Kassiopeia, qui a présenté son parcours entrepreneurial. Les étudiants ont été inspirés par la détermination et la persévérance de cette artiste entrepreneure qui a conquis la province grâce à des sacs à main uniques et originaux.

Le Club de développement entrepreneurial étudiant a vu le jour pendant la session d’hiver 2018, dans le but d’introduire les étudiants au monde entrepreneurial. Le club compte actuellement 17 étudiants dédiés et passionnés par ce monde. De plus, le club est membre de l’Association des clubs entrepreneurs étudiants (ACEE) et a participé à la 26e édition du colloque annuel de l’association à la mi-novembre.