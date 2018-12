Des élèves de la Polyvalente de Saint-Georges remportent le Défi Blanchette Vachon

Le 8 décembre dernier, une équipe de la Polyvalente de Saint-Georges, formée d’Alexis Carrier, de Mathis Blais et de Megan Marceau, a remporté la finale du Défi Blanchette Vachon de gestion d’entreprises virtuelles, organisé par l’enseignant de comptabilité et gestion, Hugues Drouin. Les champions méritent une bourse de 1 500 $.

Sept équipes étaient donc réunies pour la finale qui se déroulait au Cégep Beauce-Appalaches. Elles avaient été retenues parmi les 183 étudiants de la quatrième et de la cinquième année du secondaire ayant participé à la première ronde aux polyvalentes Saint-Georges, Bélanger, Abénaquis et Montignac.

« Cette compétition se fait sur une base volontaire. Depuis presque trois mois, les équipes travaillent sur leur entreprise, mentionne Hugues Drouin. Je souhaite que cette activité ait donné le goût à certains étudiants de poursuivre une carrière dans le domaine des affaires. »

Deux équipes de la Polyvalente Montignac ont pris les deuxième et troisième positions, celle formée de Marie-Lou Lapierre et d’Anne-Marie Woud (300 $) et celle de Mathis Grenier et de Philippe Lacasse (200 $).

« Le Défi n’aurait pu se réaliser sans la collaboration de plusieurs enseignants des écoles secondaires et de nos commanditaires, Blanchette Vachon comptables agréés, Desjardins Entreprise, le Groupe Canam et le Cégep Beauce-Appalaches », souligne Hugues Drouin.

Pour plus de détails et pour voir les photos, vous pouvez aller à l’adresse suivante : https://vimeo.com/305266481.