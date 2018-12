NOTRE HÔPITAL: MERCI AUX AUGUSTINES ET AUX POZER

Ce n'est pas le «gouvernement» qui a construit notre hôpital, mais les soeurs Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. L'idée fut lancée en 1927 et ne fut vraiment concrétisée qu'en 1942. Mais avant de construire, il fallait d'abord trouver un terrain pour le faire. C'est nul autre que l'ancien maire (de 1948 et 1949) Kenneth Pozer qui donna un immense terrain de 1,094,400 pieds carrés (25 acres). La Fabrique donna un terrain adjacent de même dimension, mais il faut savoir que la Fabrique (de Saint-Georges ouest) avait elle-même obtenu gracieusement tous ses terrains (immenses) du seigneur Georges Pozer par donation notariée du 29 octobre 1830. Donc notre hôpital fut érigée sur des terrains entièrement donnés par les Pozer.

La construction commença le 15 mai 1948, et c'est l'entrepreneur Joseph Turcotte qui obtint le contrat au prix de 1,500,000$. Un édifice de 7 étages, 200 lits, de 250 pieds de long par 53 pieds de large. La 1re photo nous le montre dans les années '50. La 2e nous le fait voir vers 1949-50, en voie de parachèvement. L'ouverture eut lieu le dimanche 19 mars 1950. La première malade s'est présentée dans la nuit du 20 mars à 4 heures, un cas d'obstétrique, Mme Henri Loignon de St-Prosper. L'accouchement s'est bien déroulé. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont été soignées.

Depuis ses débuts, l'édifice fut rénové et agrandi à plusieurs reprises, photo 3 vers 1975. Et la dernière telle que nous le connaissons aujourd'hui.

Les soeurs Augustines ont non seulement construit notre hôpital, elles l'ont administré pendant plusieurs années, y tenant aussi le rôle d'infirmières. Elles ont quitté définitivement en 1994. Mille fois merci à ces femmes dévouées. Et merci aux Pozer pour leur exceptionnelle générosité.

Photo 2 du fonds des Augustines. Photo 3 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.