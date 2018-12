3 solutions pour réduire vos coûts informatiques

La réduction des coûts améliore de facto la rentabilité et la compétitivité de l’entreprise. Le poste informatique représente en effet un budget important selon les secteurs d’activité, en moyenne entre 1 et 18% du chiffre d’affaires. Il peut même s’envoler si l’on considère que les technologies de l’information, en constante évolution, répondent toujours plus aux besoins d’innovation de l’entreprise pour faire face à la concurrence. Quelles solutions adopter pour réduire son budget?

1.Analyser l’existant

L’inventaire des ressources informatiques de l’entreprise a pour objectif d’éviter les redondances et d’éliminer les systèmes peu efficaces. Si l’entreprise ne dispose pas des compétences nécessaires, un audit externe procèdera à cette analyse ainsi qu’à une évaluation de vos besoins. De nombreuses solutions digitales sont gratuites ou peu onéreuses. Il déterminera aussi le coût du stockage de vos données, les risques auxquels elles sont exposées et vous fera des propositions pour la mise en place de contrôles performants.

2.Mutualiser les coûts

En adoptant une solution infonuagique personnalisée, vous réduirez non seulement les coûts mais vous bénéficierez de ressources matérielles et logicielles à la pointe. Imaginons par exemple que vous ayez des besoins en capacité de stockage plus importants, le cloud vous évitera une mise à jour de votre infrastructure onéreuse. Vous n’aurez plus non plus à assurer la gestion et la maintenance de votre réseau informatique, votre hébergeur s’en chargera. Le niveau de sécurité sera plus élevé qu’en interne.

En partageant des serveurs avec d’autres entreprises, vous partagez également les frais. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous préférez, de choisir une solution hybride, moitié infonuagique et moitié sur vos serveurs. Vous pourrez bénéficier quand même des nombreuses applications gratuites utiles à la gestion de votre entreprise.

3.Externaliser la gestion des imprimantes

Même si le digital a pour vocation de dématérialiser les documents et donc d’économiser le papier et l’encre, certaines impressions restent encore incontournables. Or la maintenance du parc des imprimantes est chronophage. Externaliser ce service vous coûtera moins cher dans la mesure où vous libèrerez un personnel de cette tâche.

Grâce à une maintenance préventive, vous réduirez le temps d’arrêt des machines. La gestion des cartouches d’encre peut également être reléguée à ce nouveau fournisseur, vous n’aurez plus à gérer non plus les commandes, les factures, la livraison et l’inventaire.

L’infonuagique est une solution performante à tous égards. Vos données deviennent accessibles en tout temps et en tout lieu sur n’importe quel terminal.