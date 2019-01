Hausse du prix du timbre chez Postes Canada

Postes Canada a annoncé que de nouveaux tarifs postaux entreraient en vigueur à partir d’aujourd’hui.

Ainsi, le tarif pour un timbre du régime intérieur était de 1 $ et passera à 1,05 $ cette année, alors que le prix des timbres achetés en carnets, en rouleaux et en feuillets, pour les articles Poste-lettresMC du régime intérieur de 30 g ou moins passe de 0,85 $ à 0,90 $. Pour un carnet de 10 timbres, le prix était de 8,50 $ et coûtera donc désormais 9 $.

Il y aura aussi une hausse de prix notamment pour le courrier acheminé aux États-Unis et à l’étranger. L’an dernier, le prix était de 1,20 $ alors qu’en 2019, le prix passera à 1,27 $, une augmentation de 0,07 $. Le prix du courrier recommandé expédié au pays sera plus élevé également.

Cette hausse de prix était appliquée dès minuit à la grandeur du Québec et du Canada. Il s'agit également des premières hausses de prix depuis 2014.