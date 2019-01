Entente entre la TRESCA et le Consortium de ressources et d’expertises coopératives

La Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRESCA) et le Consortium de ressources et d’expertises coopératives ont conclu une entente de collaboration visant à améliorer l’accessibilité des services de soutien spécialisés aux organismes à but non lucratif de la région de Chaudière-Appalaches.

Grâce à cette entente, la TRESCA bonifie ainsi l’offre de service à ses membres. Consacrée à la concertation, la mobilisation et la promotion des entreprises d’économie sociale de son territoire, la TRESCA propose à présent les 18 champs d’expertise offerts par le Consortium. Ce dernier est doté d’une équipe de plus de 40 professionnels spécialisés, notamment en comptabilité et finances, droit, ressources humaines, communications, marketing, etc.

La force de cette collaboration réside dans la communauté de valeurs qui unit les deux organismes. Tous deux ont le même souci de favoriser le développement de l’économie sociale, en offrant aux entreprises collectives des services spécialisés à juste prix dans le meilleur intérêt des communautés.

À propos de la TRESCA

La TRESCA a pour mission de promouvoir l’économie sociale, de soutenir le développement des entreprises collectives et d’en favoriser l’émergence en Chaudière-Appalaches. Visitez le www.tresca.ca pour en connaître davantage.