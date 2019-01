Les étudiants en agriculture ainsi que toutes les personnes souhaitant démarrer ou acquérir une entreprise agricole sont invités à participer au 8e Salon de l’établissement en agriculture, le 12 février 2019, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Lors de cette journée, de 9 h 00 à 14 h 50, les participants pourront profiter gratuitement d’une foule de renseignements et d’outils liés à l’établissement agricole.

Ceux-ci auront l’occasion de visiter les exposants présents et ainsi, de discuter avec les représentants d’une trentaine d’organisations susceptibles de les accompagner dans la réalisation de leurs projets agricoles.

Qu’il s’agisse du choix de carrière, de formation, de services-conseils, de programmes d’aide ou de formules de financement, les visiteurs seront au bon endroit pour trouver des réponses à leurs questions. Outre l’accès aux kiosques des exposants, les participants pourront assister à cinq conférences données par des professionnels du domaine agricole.

Voici les conférences qui seront présentées à cette occasion :

L’Arterre : maillage et service d’accompagnement spécialisé

Conférencière : Mme Geneviève Potvin, agente de maillage, L’Arterre Quand L’Arterre crée le bon « match » (témoignage)

Conférenciers : producteurs agricoles ayant eu recours aux services de L’Arterre Faire d’un partenariat son modèle d’établissement

Conférencière : Mme Karine Douville, copropriétaire, Sucrerie du Lac Blanc Faire sa place autrement

Conférencier : M. Stéphane Dufour, copropriétaire, Les Belles Récoltes de Charlevoix Quand le rêve devient vite réalité : parcours d’un transfert non apparenté

Conférenciers : M. Marc-André Bouchard, copropriétaire, Les Fines Herbes par Daniel, et Mme Marie-Claude Bourgault, conseillère en gestion

Les personnes qui désirent prendre part au Salon de l’établissement en agriculture 2019 peuvent consulter la page Facebook de l’activité ou le site Internet au www.mapaq.gouv.qc.ca/salon pour obtenir toute l’information utile sur cette journée.

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. L’entrée est gratuite.

Le Salon de l’établissement en agriculture 2019 est une initiative du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de la Financière agricole du Québec, des réseaux Agriconseils de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale – Côte-Nord, de la Relève agricole de la Chaudière-Appalaches, du Centre régional d’établissement en agriculture de la Chaudière-Appalaches et du Centre de formation agricole Saint-Anselme.

Pour plus de renseignements, contactez madame Carole Bouffard, agronome, conseillère régionale en relève et établissement par téléphone au 418 226-3200 poste 4027, ou par courriel à carole.bouffard@mapaq.gouv.qc.ca.