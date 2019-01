Faites la lumière sur le REEE

Le conférencier Patrick Roy, conseiller en placement et membre du Club Rotaract, abordera le Régime enregistré d’épargne-études sous tous ses angles : les avantages à cotiser, les subventions disponibles et les placements les plus avantageux.

C’est le Club Rotaract de Saint-Georges qui offre à la population cette conférence gratuite « La lumière sur le REEE » le mercredi 23 janvier, à 19h, à la salle Denise Rodrigue du Centre Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Pour le Club, il s’agit, entre autres, d’une belle occasion pour les jeunes parents d’avoir accès à un professionnel pour répondre à leur questionnement concernant le Régime enregistré d’épargne-études. Il s’agit d’ailleurs de la première d’une série de conférences qui seront offertes gratuitement par le regroupement.

Toute la population est donc invitée à participer à cette conférence gratuite. Pour information, il est possible de communiquer avec les membres du Club Rotaract via la page Facebook Club Rotaract Saint-Georges.

À propos du Club Rotaract

Le Club Rotaract de Saint-Georges réunit une quinzaine de jeunes professionnels issus de différentes sphères d’activité, âgés de 25 à 35 ans. Son objectif est d’offrir aux jeunes un cadre dynamique au sein duquel ils peuvent développer leurs aptitudes professionnelles et prendre ensuite une part active dans la société.