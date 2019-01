Les projets de construction se concrétisent en Chaudière-Appalaches

Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches se tenait ce dernier week-end, du 18 au 20 janvier, au Centre des congrès et d’expositions de Lévis. Celui-ci est annonciateur de belles réalisations de construction et de rénovation sur le territoire de Chaudière-Appalaches au cours des prochains mois.

Malgré la tempête, des milliers de visiteurs se sont laissés inspirer en profitant du moment pour s’informer des nouveautés sur le marché en planifiant sur place avec les exposants la construction et la rénovation de leur milieu de vie.

« Nous sommes satisfaits du grand achalandage des deux premiers jours de l’événement et surtout fiers de la satisfaction exprimée par les exposants envers leur expérience », précise Guy Lépine, promoteur.

La formule d’animation du Salon par Stéphanie Lévesque a été fort appréciée grâce aux échanges tenus avec ceux qui proposaient des produits et des services innovants, qui étaient heureux de partager leurs idées et aiguiller les visiteurs sur ce qui se fait de mieux chez eux. Ce fut l’occasion de belles rencontres avec la centaine de professionnels en rénovation, construction, aménagements, de services financiers et autres qui attendaient les visiteurs au Centre de congrès et d’exposition de Lévis ce week-end.

Pour une quatrième année consécutive, le Salon et ses exposants ont mobilisé et innové permettant un partage de connaissances et de savoir-faire. L’effet de la vigueur du marché de l’habitation en Chaudière-Appalaches se fait sentir et les visiteurs étaient nombreux à se présenter devant les exposants avec en tête leurs projets à réaliser afin de recueillir les informations et conseils judicieux de professionnels issus des divers secteurs de l’industrie de la construction.

De la belle visite était aussi au Salon, François Paradis, député de Lévis et président de l’Assemblée nationale, un visiteur assidu du Salon depuis ses débuts. Une tournée rapide en sa compagnie nous a permis de constater la passion de cet élu pour ses gens et sa grande fierté du dynamisme de la région.

Le Salon remercie Développement économique Lévis, partenaire des premières heures, et l’Association de la construction du Québec – région Québec, pour leur appui et leur grande collaboration.