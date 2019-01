Hydro-Québec anime le déjeuner-conférence du CEB au Georgesville

Ce jeudi, le Conseil économique de Beauce (CEB) tenait un déjeuner-conférence sur la mise à jour des programmes Solutions efficaces d’Hydro-Québec. La conférence était donnée par M. Étienne Simard, délégué commercial grands comptes chez Hydro-Québec, et se déroulait au Georgesville, dès 7 h 30.

M. Simard représente Hydro-Québec en maintenant des liens d’affaires avec les partenaires de son territoire. Avec l’aide de ses collègues, son mandat consiste à accompagner ses clients dans la modernisation et le développement énergétiques de leurs entreprises.

Le conférencier a notamment présenté une mise à jour des mesures en efficacité énergétique, soit le programme de Gestion de puissance, l’Offre simplifiée (OSE) et l’Offre sur mesure.

Des solutions efficaces pour la dépense d’énergie

De plus en plus d’entreprises cherchant à maximiser leur dépense d’énergie tout en la réduisant, Étienne Simard a présenté ainsi une mise à jour des programmes de solutions efficaces d’Hydro-Québec, car ceux-ci, même s’ils n’ont pas vraiment changé, ont tout de même changé leur façon de faire.

Selon les programmes présentés, le conférencier a abordé notamment plusieurs stratégies gagnantes qui permettent de mieux gérer la consommation d’énergie en la réduisant, en citant des exemples d’entreprises qui avaient adopté celles-ci, comme le recours à une chaudière à combustible, l’utilisation d’un groupe électrogène, l’utilisation de l’éclairage DEL ou la compression d’air efficace.

Il est aussi possible pour les entreprises de se tourner vers des sources d’énergie propres et renouvelables et de réduire ainsi les gaz à effet de serre, grâce au programme Écoperformance.

Les entreprises peuvent avoir recours à un appui financier et pourront être soutenues pour mettre en place des mesures énergétiques efficaces, en fonction de leurs besoins. Sur le site Internet d’Hydro-Québec, une entreprise peut aussi calculer le montant auquel elle peut avoir droit, et ce, en quelques étapes. Pour plus d’informations, les gens intéressés par ces programmes peuvent consulter le site Internet d’Hydro-Québec au http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/solutions-efficaces-offre-simplifiee.html.

M. Simard a ajouté, en fin de conférence, que de plus en plus, il y avait une prise de conscience sur la dépense énergétique.