5 signes que votre agence de marketing web ne vous convient plus

Vous faites présentement appel aux services d'une agence spécialisée en marketing web. Cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous collaborez avec eux, mais vous commencez à avoir des doutes par rapport aux résultats obtenus. Est-ce que l'agence comprend vraiment vos besoins? Est-ce que celle-ci adopte les meilleures stratégies pour mettre de l'avant votre entreprise?

Il est peut-être temps de vous poser des questions, car c'est souvent au bout de quelques temps que l'on peut constater une relation qui ne fonctionne plus.

Développer une collaboration avec une agence de marketing web, c'est partager des valeurs, une vision et des objectifs communs. Parfois, au moment de choisir l'agence, il est difficile de saisir certaines nuances permettant de constater que ces critères seront remplis. On suit donc notre instinct et on signe un contrat avec l'agence qui présente une offre convaincante.

Pourtant, cela ne veut pas dire que la magie va opérer! Même s'il s'agit d'une bonne agence, si la communication ne passe pas bien, vous ne serez peut-être pas satisfaits du travail de celle-ci.

Voici 5 signes indiquant que vous devriez peut-être changer d'agence de marketing:

1) Votre agence ne prend pas le temps de personnaliser ses services

Vous avez l'impression que votre agence applique le même type de plan de marketing à tous ses clients? Bien que certaines stratégies globales puissent être utiles pour toutes les entreprises, il est important que vous sentiez que les membres de l'agence avec qui vous faites affaire prennent le temps de connaître votre entreprise et d'adapter les services selon vos besoins.

2) L'agence refuse vos propositions

Ce sont eux les experts, mais cela ne veut pas dire que vos idées devraient être mises de côté systématiquement! Vous devez sentir une ouverture de leur part, surtout que vous connaissez mieux votre entreprise qu'eux! C'est à travers une union des forces de chacun que les meilleurs résultats seront obtenus.

3) Vous avez l'impression qu'ils ne pensent qu'à l'argent

Votre relation client/agence ne devrait pas être entièrement basée sur l'argent. Est-ce que vous avez toujours l'impression qu'ils sont en train de tenter de vous vendre un nouveau service? Ce n'est pas normal. À moins que le nouveau service desserve véritablement vos intérêts, vous ne devriez pas être constamment en train de couvrir de nouvelles dépenses imprévues au départ.

4) Votre agence n'est pas à l'affut des nouveautés

Le domaine du marketing web est en constante évolution. Bien qu'il ne soit pas de votre responsabilité d'être au courant des nouvelles pratiques et stratégies, vous devriez garder l'œil ouvert afin de constater si votre agence offre ce genre de service. Normalement, si vous voyez que l'agence obtient de nouveaux clients, participe à des événements de l'industrie et parle beaucoup de ces changements, tout devrait aller. En revanche, si vous remarquez un certain immobilisme et un conservatisme notoire dans les pratiques, demandez-vous si votre entreprise est bien servie par cette approche!

5) Les résultats ne répondent pas à vos attentes

Dans certains cas, le marketing web peut prendre du temps pour offrir des résultats clairs, surtout en ce qui a trait au SEO. Cependant, si au bout de plusieurs mois, rien ne bouge, vous devrez demander des comptes à votre agence. Celle-ci se doit d'être transparente, de vous présenter les actions qu'elle entreprend ainsi que l'impact qui en découle.

Ce point est d'autant plus important lorsque l'agence a fait certaines promesses en ce qui a trait au nombre de visiteurs ou à la présence de l'entreprise dans les moteurs de recherche. Soyez réalistes mais aussi exigeants. Une bonne agence sera en mesure de vous offrir des réponses claires et justes, alors qu'une agence de moindre qualité esquivera vos questions et tentera de cacher les véritables raisons des mauvais résultats.

