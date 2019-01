Bilan: Service de mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches Économique

Chaudière-Appalaches Économique a dressé son bilan de son service de mentorat d’affaires pour l’année 2018. En effet, 130 nouveaux mentorés se sont joints au programme du mentorat.

Actuellement, la région de la Chaudière- Appalaches compte 285 entrepreneurs accompagnés d’un mentor. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis les débuts du service de mentorat dans la région, il y a 12 ans.

« Cette réussite est le fruit d’un travail d’équipe avec les répondants au mentorat, présents dans chacune des organisations membres. Ils travaillent chaque jour auprès des entrepreneurs. La générosité de la centaine de mentors qui partagent leur expérience et leur temps avec les entrepreneurs de notre région, et contribuent ainsi à leur bien-être et à leur avancement. » Tony Gingras, coordonnateur au Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique.

Le mentorat, pour se dépasser et voir plus loin

Si le mentorat d’affaires était auparavant un secret bien gardé, les entrepreneurs mentorés sont plus que jamais fiers de partager ce précieux outil qui les amène à voir plus loin et à repousser les barrières.