Desjardins investit 2M$ dans les infrastructures récréotouristiques

Ce matin, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier et le vice-président Services membres et clients,Marc Villeneuve , ont annoncé un investissement de près de 2 M$ dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est au Centre des congrès de Thetford Mines que l'annonce a été présentée devant les représentants des projets.

Ces fonds sont dédiés pour mettre à niveau les infrastructures récréotouristiques de la Beauce, des Etchemins et de la région de Thetford. Ce sont douze projets qui sont soutenus par le Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins. Également, les huit caisses Desjardins de la région contribuent à un montant de 520 000 $ sur les 2 M$.

« Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie des personnes et des communautés. Nous pouvons compter sur les administrateurs et les directeurs généraux des caisses pour exercer leur leadership quant aux choix et aux décisions liés à ces projets dans leur région. » Guy Cormier

Les projets

Moisson Beauce

Un montant de 125 000$ permettra l’achat d’un camion réfrigéré et l’embauche d’un camionneur. La mise à jour du site Internet et l’ajout de 35 recettes sont également prévus.

Véloroute de la Beauce

400 000$ pour l’aménagement des 21km restant sur un total de 29 km dans l’emprise ferroviaire démantelée. Ces tronçons seront le secteur urbain dans la ville de Beauceville (5,53km), la jonction des centres urbains de Beauceville et Saint-Joseph (9 km), ainsi que la jonction entre le secteur urbain de Saint-Joseph à la piste cyclable existante à Vallée-Jonction (6,51 km)

L’Éco-Parc Les Etchemins

Un montant de 375 000$ est alloué au seul parc aquatique de Chaudière-Appalaches. La contribution Desjardins permettra l’installation d’un module Aquaplay destiné aux jeunes de 3 à 12 ans.

La route touristique de la Beauce

62 500 $ pour exploiter le caractère distinctif de la vallée de la Chaudière et du peuple beauceron. Le but sera de créer et de promouvoir une route touristique officielle dans la région.

Mont-Orignal

L’investissement de 111 425 $ permettra d’aménager une piste de haut niveau. Ils modifieront une piste déjà existante pour en faire une piste d’entraînement et de compétition. Tout cela est dans le but d’améliorer les performances de l’équipe junior de ski du Mont-orignal.

ZEC JARO

125 000$ qui serviront à la construction d’un pavillon jeunesse nature. Ce sera un bâtiment multifonctionnel pour des activités éducatives de son Programme Nature Jeunesse et pour mener les activités d’accueil et de gestion courantes.

Coopérative de Mont Adstock et la municipalité d’Adstock

Les montants de 200 000$ pour la coopérative et 133 333$ pour la municipalité. Ils permettront au mont Adstock l’aménagement de trois pistes de ski familiales, l’amélioration du secteur des glissades, l’amélioration des sentiers multifonctionnels et le développement d’une plateforme d’observation dans la montagne.

Comité de développement agroalimentaire Appalaches

150 000 $ afin de mettre en place un Centre de transformation agroalimentaire sur le territoire de la MRC Appalaches. Il offrira aux producteurs et transformateurs des espaces à partager munis d’équipements de transformation.

Centre de technologie minérale et de plasturgie inc.

Le fond de 160 000$ servira à la construction d’un nouvel espace annexé au Cégep de Thetford pour y intégrer des laboratoires et des ateliers de mise à l’échelle. Il y aura l’achat d’un nouveau parc d’équipements spécialisés.

Village Aventuria

50 000 $ pour construire un bâtiment touristique en montagne comprenant une salle vitrée sur trois côtés pouvant accueillir 80 personnes.

Cité Sainte-Marie

Le montant de 100 000 $ servira à la construction d’un terrain de baseball de grandeur ligues majeures, un bâtiment de service, une piste d’athlétisme, un anneau de glace et deux surfaces de hockey.