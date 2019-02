La résurrection des mines d'or de Beauce est-elle possible ?

Champs D’or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ̈BGF ̈) est heureuse d'informer ses actionnaires que les actions ordinaires de la Société Champs d’Or En Beauce Inc. (la «société» ou «BGFI») seront inscrites à la négociation à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») à l’ouverture des marchés le lundi 4 février 2019.

M. Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré:

«L'inscription des actions de Champs d'Or En Beauce sur la Bourse de croissance TSX donnera une nouvelle visibilité aux projets aurifères de la Beauce, un district minier historique qui détient toujours un important potentiel pour de nouvelles découvertes d’or.»

«La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n’est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le rock (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique, des anciens camps miniers historiques de type placers qui ont fait l’objet de programmes d’exploration qui ont permit la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le rock.»

M. Levasseur a ensuite déclaré: « Nos plus récents programmes d’exploration ont permis de restreint les zones de recherche pour la recherche d'un gisement aurifère de type hard rock sur nos concessions.»

Pour plus d'informations sur la nouvelle inscription de Beauce Gold Fields, vous pouvez consulter la demande d'inscription (formulaire 2B) datée du 30 janvier 2019 de la Société, disponible sur SEDAR. De plus vous pouvez aussi consulter la circulaire d’information de la direction de HPQ (HPQ Silicon Resources) datée du 11 juillet 2018, également disponible sur SEDAR.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d’Or de la Beauce Inc. ( ̈BGF ̈) est société d’exploration aurifère.

Le projet en Beauce des Champs d'Or de la Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre d'autres découvertes. La propriété a été le site de nombreuses mines d'or historiques actives entre 1860 et 1960.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargée via le lien suivant:

http://beaucegold.com/beta/wp-content/uploads/2018/10/BGF-Presentation-Fr-2018.pdf