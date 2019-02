C'est bientôt l'Expo Habitat Thetford !

C'est avec une immense fierté que l'APCHQ Beauce-Appalaches dévoile la 7e édition de l'Expo Habitat Thetford au Centre des congrès de Thetford Mines. L'édition de cette année se déroulera sous la présidence d’honneur de Luc Berthol, député de Mégantic-Érable, du 14 au 17 mars.

Pour cette 7e édition, L'Expo Habitat Thetford offrira aux visiteurs l'opportunité de découvrir de nombreuses nouveautés dans les produits et services présentés par plus de 51 exposants. Pour une première fois, un casque de réalité virtuelle sera à la disposition du public.

Plusieurs sources d'inspiration seront réunies sous un même toit : planchers de bois franc et flottant, plafond, cuisine, salle de bain, décoration, aménagement paysager, excavation, drainage, revêtement extérieur, portes et fenêtres, etc.

Créer des contacts privilégiés

Sur place, les visiteurs pourront obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de leur projet, en créant des contacts privilégiés avec des professionnels et des passionnés du monde de l'habitation. Des spécialistes sauront répondre à vos questions.

Plusieurs membres de l'Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec ( APCHQ ) seront présents. Gage de professionnalisme, l'APCHQ transige avec quelque 17 000 entreprises réunies au sein de 16 bureaux régionaux, ce qui affirme sa position de chef de file dans l'industrie de la construction et de la rénovation résidentielle.

Concours

Cette année, il y aura 10 000$ en prix à gagner, dont :

Une cuisine extérieure avec BBQ d’une valeur de 5000 $ ;

Un crédit voyage de 2000$ pour le Mexique ;

Un crédit voyage de 2000$ pour la République dominicaine ;

Une télévision d’une valeur de 600$ ;

Ipad d’une valeur de 400$.

Les visiteurs seront invités à voter pour leurs kiosques coup de cœur et ils courent la chance de gagner l’un des nombreux accès aux spas.

Tarifs réduits

Autre nouveauté cette année : le jeudi un 2 pour 1 pour les visiteurs. De plus, vous pourrez bénéficier du prix d’il y a 7 ans pour votre billet d’entrée en visitant le site web de l’Expo habitat ou en achetant votre billet en ligne sur la page Facebook.

Le prix d’entrée est de 10$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins qui sont accompagnés d’un adulte.

Plusieurs accommodations seront accessibles aux visiteurs : un stationnement gratuit, deux restaurants, un accès pour les personnes handicapées, un bistro moderne aménagé, ainsi qu’une aire de repos.