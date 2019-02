Desjardins Capital veut miser sur les entreprises locales

Le Déjeuner conférence mensuel du Conseil économique de Beauce (CEB) s’est déroulé ce matin au Georgesville. Le groupe qui s’occupait de la présentation était Desjardins Capital. De nombreux membres du Conseil étaient présents pour en apprendre un peu plus sur cette institution financière.

Desjardins Capital

« Les entrepreneurs ont des rêves on est là pour vous aider à les réaliser. » Pierre Tessier, vice-président d’investissement Région de Québec, Centre et Est-du-Québec

Desjardins Capital qui est une entité de Desjardins fait de l’investissement. Ils sont un gestionnaire en placement privé. Ils sont présents depuis 45 ans et investissent dans les entreprises québécoises qui sont en croissance.

« Quand il est venu le temps de racheter un fleuron de la Beauce qui est Vachon, dans le but d’éviter que les gâteaux Vachon tombe entre les mains d’étrangers, Desjardins a pris l’initiative d’acheter la compagnie. Nous sommes un acteur actif depuis longtemps. » Pierre Tessier

Au Québec, ce sont 2.2 milliards d’actifs sous gestion de Desjardins Capital et dont une grosse partie est réinvestie dans les entreprises locales. Ils possèdent 8 fonds et s’adaptent aux entreprises et aux entrepreneurs.

Leur capacité de financement va de 100 000$ à 80M$, tandis qu’il y a peu ils ne pouvaient se rendre qu’à 50M$.

« Nous pouvons suivre une petite entreprise à aller jusqu’à une moyenne forte. »Pierre Tessier

Depuis 2001, c’est 2 milliards investies dans 850 entreprises au Québec .

Mission

La mission générale de l’institution est de propulser le meilleur provenant du Québec en accompagnant les entrepreneurs et leur entreprise à atteindre leurs buts.

« Investir à long terme et localement, deux mots très importants. Nous sommes un fond pérenne. Nous n’avons pas d’urgence de sortir. Quand nous investissons dans une entreprise, nous sommes patients. On adhère au plan de l’entrepreneur pour le suivre dans ses projets. » Maude Lemieux, directrice investissement

Desjardins Capital fait la promesse de continuer de suivre les entrepreneurs d’ici sans changer d’équipe trouvant important de garder le fil conducteur avec leurs entreprises.

L’accroissement de la richesse collective en le réinvestissant localement est au cœur de leur engagement.

« On veut des entreprises prospères. Il est important en région d’avoir des entreprises saines financièrement et qui sont en mesure de prendre toute leur élan et leur croissance. » Maude Lemieux

Et finalement, de favoriser l’accès à la propriété aux nouveaux entrepreneurs, d’intéresser les employés clés dans la relève, développer l’économie et soutenir les transferts des coopératives.

Importance d’appuyer la relève québécoise

Le transfert d’entreprise représente environ 50% de leurs activités.

« Par exemple, l’entreprise Congebec le fils voulait reprendre l’entreprise. La problématique c’est d’avoir assez d’argent pour acheter. Ce que l’on a fait Desjardins est devenu actionnaire majoritaire de l’entreprise, permis au père de monétiser sa valeur et avec un plan de relève permettre à ce que le fils devienne actionnaire majoritaire avec le temps. » Pierre Tessier

Promesse future

Le vice-président, Pierre Tessier a fait mention qu’ils travaillent pour avoir une personne en poste à Saint-Georges dans le centre Desjardins Entreprises (CDE). Ce qui permettrait d’être plus proche des entrepreneurs de la région.

Déjeuner conférence du CEB

Le prochain déjeuner conférence aura lieu le 21 mars avec le Cabinet Robic, spécialisé en propriété intellectuelle et en droit des affaires.