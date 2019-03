C.H.G Busque Inc. à l'honneur pour une soirée

Le samedi 2 février dernier, la Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce a rendu hommage à l’entreprise C.H.G. BUSQUE INC. spécialisée dans le transport forestier de proximité.

Le président de l’entreprise, Ghislain Busque, a fait la présentation de l’entreprise que son père, Charles-Henri Busque a fondé.

Son père s’est lancé en 1966 avec la machinerie appropriée dans le transport et le commerce du bois. Le but était de concentrer graduellement ses opérations sur le bois à pâte, les billots et le bois de sciage avec le soutien quotidien déterminant de sa conjointe, Rose-Ange Fontaine. Les grands mérites de cette femme ont été mentionnés.

En 1976, un incendie a détruit le garage de l’entreprise avec tout son contenu incluant une remorque en réparation. La communauté de Saint-Martin s’était mobilisée pendant 5 mois pour la reconstruction du bâtiment.

Ghislain Busque en a fait l’acquisition en 1986. Ce dernier a précisé que 20 % des opérations de celle-ci se font présentement au Québec et 80 % aux États-Unis alors que c’était l’inverse auparavant.

En 2011, son fils William qui est la troisième génération a joint l’entreprise familiale.

Monsieur Busque se dit « chanceux et fier d’avoir une relève qui ne ménage pas ses efforts afin que l’entreprise continue d’être florissante ».

« Aujourd’hui en 2019, C.H.G. Busque inc., c’est 52 ans de transport de bois, 3 générations de gars passionnés et des millions de kilomètres parcourus. Une quatrième génération est née le 30 août 2018. »

Hommages bien sentis

Le maire de Saint-Marin, Éric Giguère, a dit quelques mots durant la soirée.

« La forêt est directement responsable d’un emploi sur quinze en milieu rural au Québec. La transformation du bois est la deuxième activité économique en importance dans la région Chaudière-Appalaches. Le transport forestier de proximité sert bien les 11 000 propriétaires de boisés privés de la Beauce quand vient le temps d’alimenter les usines de transformation du bois. Il revêt une importance particulière pour la vitalité de l’économie d’une communauté rurale comme la nôtre. Les membres du conseil municipal de Saint-Martin se joignent donc à moi pour saluer ce soir la contribution singulière de l’entreprise CHG Busque inc. à cet égard. » Le président de la Chambre de commerce de Saint-Martin, Louis Bilodeau : « L’entreprise CHG Busque inc. est engagée dans le transport forestier de proximité depuis plus de 52 ans et elle est encore promise à un bel avenir. La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce lui rend hommage et lui exprime ce soir sa reconnaissance pour sa contribution au développement local durable et à l’essor économique de la Municipalité de Saint-Martin de Beauce.»

Contribution

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Jeunesse) du Québec, Samuel Poulin, a annoncé le versement d’une contribution financière ponctuelle non récurrente de mille dollars (1 000.$) pour soutenir l’ensemble des activités de la Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce en 2019.

Activité couronnée de succès

Tenu par la Chambre de commerce au centre paroissial de Saint-Martin dans le cadre de son activité annuelle de financement et de promotion des produits et services du milieu baptisée « Encan-Bouffe-Détente », l’ hommage à l’esprit d’entreprise du 2 février 2019 a été rendu devant un parterre de 180 personnes d’affaires. Les revenus nets de la soirée s’élèvent à 7 300.$.

La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce célébrera en 2020 son trente-cinquième anniversaire d’existence.