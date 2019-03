La Beauce embauche instigatrice d’une activité de recrutement

Ce vendredi, une quinzaine de travailleurs immigrants ont pu bénéficier d’un séjour exploratoire aller-retour grâce à La Beauce embauche. Ceux-ci ont donc été transportés gratuitement de la région de Montréal jusqu’à la Foire de l’emploi de Beauce-Nord.

Encore une fois, La Beauce embauche a été l’instigatrice d’une belle activité de recrutement ayant pour but de faire la promotion des emplois disponibles dans la région.

Cette initiative a pu être réalisée en collaboration avec ces divers partenaires, dont les centres de régionalisation de Montréal, ce qui a permis aux candidats de découvrir la région et de rencontrer les entreprises présentes à la Foire.

Ceux-ci étaient issus de différents domaines d’emploi, tels que la soudure, la santé, les technologies de l’information, le dessin industriel et la finance.

Une petite tournée de la région leur a été offerte, suivie d’une présentation de Destination Beauce, des explications sur le marché du travail de notre région avec Emploi-Québec et des services d’intégration qui leur seront offerts par le biais des Carrefours jeunesse-emploi. Par la suite, les candidats ont été invités à rencontrer les entreprises présentes lors de l’événement.

« Les candidats présents étaient très intéressants et nous ferons des suivis avec eux assurément », a souligné Julie Lemieux, conseillère RH chez PHL à Saint-Éphrem.

Les prochaines activités prévues au calendrier de La Beauce embauche sont la participation au salon Carrières de Montréal les 20 et 21 mars, ainsi que la Foire de l’emploi de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, les 29 et 30 mars prochains.