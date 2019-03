Les Équipements Lapierre reçoivent une distinction internationale

Donald Lapierre, fondateur de Les Équipements Lapierre, et sa famille se sont vu attribuer une distinction de taille : le prix de l’innovation Busch Vacuum 2018. La famille de Saint-Ludger s’est déplacée à Maulburg en Allemagne, au siège social de Busch, afin de recevoir cette reconnaissance internationale.

Busch Vacuum Pumps and Systems est l’un des plus grands fabricants mondiaux de pompes à vide, soufflantes et suppresseurs. L’entreprise poursuit des activités économiques dans 40 pays et récompense, tous les ans, un seul lauréat dans le monde avec son prix de l’innovation. Cette distinction est remise à des personnes ou entreprises qui parviennent, avec des moyens innovants, à appliquer la technologie de vide. Les Équipements Lapierre ont reçu le prix des mains de Ayhan, Sami et Kaya Busch.

Une technologie innovante

Donald Lapierre est familier avec la technologie de vide depuis un bon moment déjà. Son père, acériculteur, utilisait un système rudimentaire de vide dans les années 70. Innovateur, M. Lapierre a ensuite breveté plusieurs extracteurs de sève qu’il a proposés aux producteurs de sirop d'érable, afin qu’ils bénéficient de rendements de sève plus importants. Il était naturel que l’entrepreneur beauceron se sente interpellé par les pompes à vide à becs rotatifs sèches de Busch. La collaboration entre la multinationale et Les Équipements Lapierre a permis d’offrir une solution novatrice aux producteurs.

Des résultats salués par l’industrie

Les pompes à vide, par exemple à anneau liquide et à palettes lubrifiées, peuvent poser problème lors de collecte de l’eau d’érable. Face à cet obstacle, les experts de Busch ont développé une solution avec l’aide l’entrepreneur de Saint-Ludger en créant des pompes à vide à becs rotatifs sèches Mink. Ces pompes qui nécessitent peu d’entretien, offrent aujourd’hui des résultats salués par l’industrie acéricole, puisqu’elles fournissent un vide efficace, propre et sec, et ce, sans avoir recours à l'eau ou l’huile comme fluide de fonctionnement. Ces pompes abaissent le vide jusqu’à plus de 28 pouces de Hg : une mesure enviable dans le milieu.

À propos de Les Équipements Lapierre

Les Équipements Lapierre, dont le siège social est à Saint-Ludger, possède deux usines de fabrication d’équipements et de produits acéricoles, situées à Saint-Ludger et à Waterloo, en Estrie. L’entreprise compte près de 70 distributeurs ainsi que plusieurs magasins corporatifs et centres de distribution partout au Canada et aux États-Unis. Elle emploie plus de 200 personnes, principalement au Québec, et entretient de bonnes relations d’affaires avec les États-Unis.