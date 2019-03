Record d’achalandage de plus de 1500 personnes au Mont-Orignal

Le Mont-Orignal a connu un record d’achalandage pour la journée du samedi 23 février dernier. La station de ski a ainsi vendu au-delà de 1500 billets. Ce total est sans compter les billets de saison, donc, ce sont 2000 personnes en tout qui sont passées à la station.

Celle-ci avait déjà enregistré un nombre de 1454 billets vendus auparavant pour une journée, depuis les dernières années, mais le record de samedi reste le plus haut taux d’achalandage qu’a connu la station de ski.

Même si la semaine de Noël n’a pas été tellement bonne cette année, le Mont-Orignal connaît toutefois une bonne saison à ce niveau.

Habituellement, le nombre de personnes qui passent à la station en une année est de 50 000. M. Lacroix est convaincu que ce chiffre atteindra le total de 51 000 ou 52 000 visiteurs en 2019.

Depuis les débuts de la station, les trois dernières années ont également été des années record en termes d’achalandage, selon le directeur général.

Une coopérative de solidarité à la rescousse de la station

Il y a 7 ans, l’ancienne administration avait décidé de fermer et d’abandonner la station, mais Marc Lacroix s'est porté acquéreur des installations du Mont-Orignal, grâce à la création d’une coopérative de solidarité. La mise sur pied de cette coopérative, dont il a été le président-fondateur, aura ainsi permis de racheter la station et de permettre sa survie.

« On est 60 membres actionnaires qui ont pris des parts. On a injecté 1 200 000. On a payé la station 2 millions. Après ça, ça a été des subventions, puis depuis les 6 dernières années, on est rendus à 700 000 d’investissements dans la montagne », a-t-il indiqué.