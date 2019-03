Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, et le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Samuel Poulin, ont annoncé l’attribution, par l’entremise du programme ESSOR, d’un prêt de 750 000 $ aux Industries P. F.

« L’entreprise Les industries P. F. fait partie des organisations d’ici qui approvisionnent les marchés québécois, canadien et américain et qui contribuent au rayonnement de l’expertise québécoise à l’international. Nous l’aidons aujourd’hui à poursuivre ses activités et, surtout, à demeurer compétitive au sein de ce secteur clé de notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

L’entreprise est active dans le secteur de la deuxième transformation du bois d’œuvre résineux et est située à Saint-Martin.

Cette contribution gouvernementale permettra à l’entreprise de faire face aux nouveaux défis présentés par le conflit du bois d’œuvre résineux. Elle pourra poursuivre la commercialisation de ses produits à l’étranger, plus particulièrement sur le marché américain, qui représente environ 80 % de ses exportations.