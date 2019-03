2e édition du Salon recrutement à l’international du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) est fier d’annoncer que le Salon recrutement à l’international revient en 2019 pour une deuxième année. Cette deuxième édition se déroulera le mercredi 10 avril prochain au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem, de 14 h à 17 h, et sera suivi de l’Assemblée annuelle à 17 h.



22 exposants seront présents cette année au Salon : des entreprises offrant des services de recrutement à l’international, de missions à l’étranger, d’immigration, d’embauche, d’accueil et intégration, de traduction, de formations, de services financiers, etc. La liste complète des exposants est disponible sur le site Internet du CEB.

Le Salon s’adresse aux entreprises désirant entreprendre des démarches de recrutement à l’international ou étant présentement en processus. Son objectif est de regrouper des experts dans ce domaine, sous un même toit, pour répondre aux besoins des entreprises de Beauce-Sartigan désirant se tourner vers cette solution de recrutement.

De la nouveauté au Salon

Le CEB innove cette année en ajoutant deux ateliers d’informations. Le premier atelier aura lieu à 14 h 30 sous le thème Recruter à l’étranger, par où commencer? Cet atelier s’adresse aux entreprises désirant en savoir plus sur le processus complet d’embauche de travailleurs étrangers temporaires. Coanimé par Québec International, BB Immigration et le Carrefour jeunesse-emploi, les participants pourront se renseigner sur l’ABC du recrutement, sur les procédures d’immigration ainsi que sur l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

Le deuxième atelier aura lieu à 15 h 30 et présentera les nouveautés des programmes gouvernementaux. Cet atelier, offert par BB Immigration et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), informera les entreprises en ce qui a trait aux nouveautés concernant les programmes gouvernementaux.

Pour s’inscrire et venir rencontrer les exposants

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Il est possible de s’inscrire dès maintenant via le site Internet du CEB au www.cebeauce.com. Des invitations ont également été envoyées par courrier électronique aux entreprises membres du CEB et de La Beauce embauche.