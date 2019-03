3474 participent à la 21e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches

Ce sont 3474 participants qui prennent part à la 21e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches. La période d’inscription vient d’ailleurs tout juste de se terminer.



Chaudière-Appalaches Économique a souligné d'ailleurs l'audace et la détermination de ces participants qui permettent ainsi à plus de 225 projets de voir le jour en Chaudière-Appalaches. Mais le Défi s’avère être, par la même occasion, une aventure humaine.

Que ce soit en Entrepreneuriat étudiant, en Création d’entreprise ou dans le volet Réussite inc., les 228 projets inscrits sont une source d’inspiration et de fierté. Ceux-ci démontrent bien d’ailleurs le dynamisme entrepreneurial de la région.



Tous les participants sont invités à affirmer fièrement leur audace avec les outils « Moi, j’OSEntreprendre ». La sélection au niveau local commencera dans les prochains jours et se poursuivra au régional en avril, puis au national en mai. Le Gala régional de la Chaudière-Appalaches aura lieu le 1er mai à Lévis.



Défi OSEntreprendre : inspirer le désir d’entreprendre



Le Défi OSEntreprendre inspire à ses participants le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Celui-ci met de l’avant les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l’université et celles des créateurs d’entreprise.