Bilan positif pour le DENB à la 21e Assemblée générale

Le 27 mars dernier, Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) a présenté son bilan 2018 à l’assemblée générale annuelle.

Plus d’une cinquantaine de personnes sont venues entendre le DENB. Le contexte économique actuel n’est pas attrayant pour le démarrage d’entreprises.

Par contre, c’est plus de 1430 interventions qui ont été réalisées auprès de 575 promoteurs. Ces interventions ont pris diverses formes comme : service-conseil, recherche de financement, support à l’élaboration de plan d’affaires et de prévisions financières, référencement, formations, etc. C’est aussi 11 entreprises ou promoteurs qui ont bénéficié d’une aide financière provenant directement des fonds de DENB ou dont DENB est gestionnaire par entente.

DENB a présenté les statistiques du service du mentorat d’affaires : 22 nouveaux jumelages , 66 dyades actives et plus de 200 mentorés accompagnés depuis sa création. Ce programme comprend 15 mentors bénévoles.

DENB a travaillé au développement de projets régionaux en lien avec le recrutement à l’international afin de répondre aux enjeux actuels de rareté de main-d’œuvre. D’abord, en étant un acteur impliqué dans la mise en place d’une passerelle de recrutement à l’international pour l’ensemble des entreprises de la région de Chaudière-Appalaches. Ensuite, il s’est impliqué à La Beauce embauche, qui a connu un virage important en 2018, soit par le développement d’une nouvelle image et une présence beaucoup plus marquée sur les réseaux sociaux. De plus, différentes ententes avec des centres de régionalisation ont permis à La Beauce embauche d’organiser des activités de recrutement dans la région de Montréal.

L’équipe de DENB a assuré un suivi proactif auprès de projets structurants d’importance pour la MRC de La Nouvelle-Beauce. En ce qui a trait au projet d’implantation d’un site de transbordement ferroviaire à Vallée-Jonction, le Ministère des Transports a autorisé le financement pour réaliser les travaux de rénovations des structures du tronçon reliant Sainte-Marie à Vallée-Jonction.

La fin d’une présidence de 7 ans pour André Bonneville

Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industriel a tenu à souligner les 16 années d’engagement de M. Bonneville en tant qu’administrateur, dont 7 ans à la présidence de DENB.

« Ta participation et ton implication démontrent l’importance que tu accordes au développement économique de notre milieu, tu es un fier représentant de la communauté d’affaires! »

Pour sa part, M. Bonneville a souhaité rappeler à tous l’importance de travailler de concert afin que notre région continue de rayonner.

« Je crois que nous avons une région forte grâce à la chimie et l’entraide entre le côté politique et nos gens d’affaires, ce qui doit demeurer et toujours être entretenu! ».

En 2019, c’est sous la présidence de M. Nelson Grenier, président de Domaine du Diesel, que DENB poursuivra sa mission de développement économique tout en priorisant ses actions autour d’axes de développement spécifiques afin de continuer à soutenir les entrepreneurs et faire rayonner la région.