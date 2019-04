Le M2 Boardshop a ouvert officiellement son nouveau magasin

Voir la galerie de photos

L’ouverture officielle du M2 Boardshop a eu lieu samedi le 30 mars. Le magasin a déménagé de ses locaux du Boulevard Lacroix pour aménager sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

L’évènement se voulait festif et surtout attrayant pour les jeunes qui sont la principale clientèle du magasin de planches et vêtements de sport. La 113e Rue fut fermée pour accueillir un « rail jam » où les amateurs et les professionnels de la planche à neige ont montré leurs prouesses.

Nouveau propriétaire et nouveau local

L’entreprise est détenue depuis mai 2018 par Dave Gilbert qui est également directeur de l’entreprise Les Joints DG inc.

Le nouveau bâtiment appartient à Pierre Poulin qui a également fait les plans. Autant l’extérieur que l’intérieur rappellent une ambiance de chalet rendant l’expérience chaleureuse. La boutique plus grande que la précédente s’étale sur deux étages.

« On a une bonne réponse. Au début, j’avais peur du déménagement. Dès la première journée, on a fait des bonnes ventes. » Dave Gilbert

Un propriétaire à l’écoute de sa clientèle

Dave Gilbert pense tout comme homme d’affaires à faire des profits, mais également ils pensent aux besoins des jeunes de la ville. Il pense important de les retenir localement.

« Je trouve à Saint-Georges que ça manque un petit peu d’activité. Tranquillement pas vite ça s’en vient. Moi je suis de la génération qui a souffert du peu d’activités qu’on avait. Si on n’est pas capable de garder les jeunes à Saint-Georges, c’est avec des affaires de même et des activités que tu vas garder les jeunes. »

Il a vite compris que les réseaux sociaux étaient le meilleur moyen d’atteindre sa clientèle utilisant Facebook et Instagram.

« J’ai beaucoup de monde de l’extérieur qui vienne à la boutique. Tout ce qui est limitrophe de Saint-Georges : de Mégantic, Thedford, des passants. Quand il y a des jeunes qui viennent en tournoi ils viennent tous chez nous. »

Le nouvel emplacement est plus proche du « Skate-park » et du Centre sportif Lacroix-Dutil qui risque d’amener plus de visiteurs tout en revitalisant le coin.

Une ouverture réussie

Les gens de tous les âges étaient au rendez-vous, malgré le temps gris et humide. Le Maire de Saint-Georges qui était sur place ne serait pas fermé à d’autres idées d’activités comme celles du « rail jam ».

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, était venu féliciter Dave Gilbert pour cette belle réussite qui touche les jeunes et la population locale.

Le magasin existe depuis 22 ans et a repris un nouveau départ.