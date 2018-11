Le M2 Boardshop à St-Georges déménagera en février

Le propriétaire du M2 Boardshop à St-Georges, Dave Gilbert, vient d’annoncer que son commerce allait avoir de nouveaux locaux. Le magasin de planches et vêtements de sport déménagera en février 2019 du Boulevard Lacroix à la 1ère Avenue.

Le commerce doublera d’espace avec ses nouvelles installations. Le boardshop avait jusqu’à présent 1300 pieds, mais il en aura plus de 2500 à l'hiver, répartis sur deux étages.

Rejoint par EnBeauce.com, M. Gilbert a affirmé qu’il avait besoin de plus d’espace afin d’élargir et d’augmenter son offre. La demande se ferait particulièrement sentir dans le domaine du junior.

Un espace plus aéré

Le propriétaire voulait aussi offrir un espace plus aéré à ses clients. Un espace qui lui permettra de mieux étaler ses produits et de faire rentrer plus de marques en magasin. La clientèle se sentira beaucoup moins à l’étroit dans les nouvelles installations.

Dave Gilbert compte également ouvrir une boutique en ligne dans les prochains mois. Une boutique qui devrait démarrer ses activités avant l’ouverture du nouveau commerce. Le futur M2 Boarshop ouvrira ses portes en février prochain. Les travaux ont débuté lundi de cette semaine.

Enfin, la proximité du nouveau commerce avec le Skate Park de St-Georges semblait aussi un aspect intéressant pour l’intiateur du projet. « Des écoliers vont faire du skate pas très loin, et ils aiment venir passer du temps dans mon commerce sur les heures du midi », a mentionné le propriétaire.