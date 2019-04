Le Cégep Beauce-Appalaches : un berceau pour l'entrepreneuriat

Les finalistes du Défi OSEntreprendre étaient tous réunis au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) cet après-midi, afin de connaître l’issue du volet local de cette compétition entrepreneuriale. Parmi les 14 projets présentés, le Souper-bénéfice pour la Fondation Vincent Bourque s’est mérité les grands honneurs.

L’équipe composée d’Édouard Bourque, d’Alexandra Campeau, Marc-Antoine Nadeau et Jean-Christophe Fortin a reçu une bourse de 250 $. Les quatre étudiants en technique de comptabilité et gestion accèdent ainsi à la finale régionale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu au Cégep Lévis-Lauzon le 1er mai prochain.

Le souper-bénéfice aura lieu le 10 avril prochain à la Cage aux sports. 80 participants ont déjà confirmé leur présence. Grâce à leur projet entrepreneurial, l’équipe gagnante compte amasser plus de 1000$ qui seront remis à la Fondation Vincent Bourque. « Dès le départ, nous voulions absolument donner à cette cause. », a expliqué Alexandra Campeau au nom de son équipe. « Deux membres de l’équipe connaissaient personnellement Vincent Bourque, alors ça nous touchait directement. C’est une cause dont on entend moins parler. »

Les gagnants ont été sélectionnés par un jury formé de Dany Plante, conseillère pédagogique à la Direction des services de la formation continue du CBA, Émilie Giguère, conseillère en éducation financière du Carrefour Jeunesse emploi de Beauce-Sud et de Bastien Lapierre, commissaire industriel au Conseil économique de Beauce.

Un esprit entrepreneurial fort dans la région

Pour cette deuxième édition du Défi OSEntreprendre, 61 étudiants ont mis sur pied un projet, alors qu’ils étaient tout juste une vingtaine à participer l’an dernier. Toutes les équipes se devaient de créer un produit, un service ou un événement afin de répondre aux besoins de la collectivité, de trouver une solution à un problème ou encore d’améliorer une situation.

« Le Cégep Beauce-Appalaches croit à l'entrepreneuriat étudiant. Pour moi qui ne suis pas natif de la région, la Beauce c’est le pays de l’entrepreneuriat. C’était tout à fait normal que le cégep crée des conditions favorables au développement de qualités entrepreneuriales. »

Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre a pour mission de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université, afin de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant et prospère. Plus de 49 000 étudiants à travers la province ont pris part au défi cette année.