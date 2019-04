Plusieurs initiatives régionales pour le CEB en 2018

Le Conseil économique de Beauce (CEB) présentait hier, le 10 avril, le bilan de ses interventions réalisées en 2018. C’est lors de l’assemblée annuelle du CEB, devant plus d’une soixantaine de personnes, qu’a été présenté ce bilan.



Selon le président de l’organisation, M. Tony Turcotte, l’année 2018 a été active en ce qui concerne les interventions réalisées auprès des entreprises. Mais cette année a été marquée également par deux grands dossiers : l’organisation du Savoir Affaires Beauce et la réalisation de multiples actions reliées à l’attraction de main-d’œuvre et au recrutement à l’international.

Mme Hélène Latulippe, directrice générale du CEB, a pour sa part présenter les interventions réalisées en matière de développement des entreprises. Ainsi, 166 visites en entreprise ont été effectuées par les professionnels du CEB, durant l’année 2018.

Ceux-ci ont été par ailleurs impliqués dans 261 dossiers de démarrages, de croissance ou de transferts d’entreprise pour des projets totalisant près de 119 M$ d’investissements.

357 300 $ en prêts autorisés pour 21 projets



En matière de mentorat d’affaires, ce sont 23 nouveaux jumelages mentors-mentorés qui ont été concrétisés pour un total de 41 dyades actives. De plus, 21 projets ont pu bénéficier des programmes et fonds du CEB. Pour ces projets, le total en prêts autorisés s’élève à 357 300 $.



Dans le cadre de son mandat d’animation économique, le CEB a organisé 10 activités réunissant plus de 2 500 participants, une soixantaine de bénévoles et plus d’une centaine de commanditaires. L’organisation a eu l’occasion, une fois de plus, de réitérer son leadership.



Autres implications



Le CEB continue de soutenir les entreprises face au défi de la main-d’œuvre. L’organisme s’implique toujours activement dans l’initiative La Beauce embauche, et ce, depuis maintenant 5 ans.



Le Salon Recrutement à l’international a également tenu sa première édition. Une initiative pour soutenir les municipalités de la région dans la mise en œuvre de structures d’accueil pour les nouveaux arrivants a d'ailleurs vu le jour, soit la réalisation et la mise en place du guide d’accueil Municipalités accueillantes. Le CEB a notamment accompagné 6 entreprises de Beauce-Sartigan lors des Journées Québec à Paris.



Enfin, un partenariat a été mis en place par l’organisation en collaboration avec BB Immigration. Des consultations gratuites avec un avocat en immigration sont ainsi offertes, directement dans ses bureaux à Saint-Georges. Ce sont 15 entreprises de Beauce-Sartigan qui se sont prévalues de ce service.



Une implication dans Beauce Numérique

Au cours de 2018, le CEB a continué d’éveiller les PME aux technologies de demain. L’organisation s’est impliquée dans l’initiative Beauce Numérique qui vise à développer une communauté numérique en Beauce et aussi par la tenue de ses déjeuners-conférences portant sur l’industrie 4.0.

Enfin, grâce à l’accueil et à l’organisation de la compétition entrepreneuriale Savoir Affaires, le CEB a aussi contribué au développement économique régional. Cette compétition a pour but de stimuler et de diversifier l’économie locale par le développement de 32 projets d’affaires innovants disponibles pour la région.

Le rapport annuel complet de l’organisme ainsi que les états financiers sont disponibles sur le site Web du CEB à l’adresse www.cebeauce.com.