Édition 2019 du Hannover Messe 2019

L’édition 2019 du Hannover Messe, la plus grande foire technologique au monde, se tenait en Allemagne, du 1er au 5 avril derniers. Marie-Pierre Poulin, conseillère en efficacité opérationnelle, et Anick Cantin, responsable des communications, ont représenté l’organisme DPME à cette occasion.

DPME s’est adjoint à la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce à titre de partenaire pour organiser la mission pour les entreprises de la Chaudière-Appalaches. La délégation du Québec était l’une des plus importantes sur le plan international à participer à la foire. Elle comptait plus de 130 participants issus de près de 80 entreprises et organismes de 10 régions du Québec, dont 24 participants spécifiquement de la Chaudière-Appalaches.



Cette mission avait pour objectif de s’inspirer des meilleures pratiques d’affaires mondiales et d’ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises manufacturières québécoises, principalement en tout ce qui a trait à l’industrie 4.0.

Édition 2019



L’événement 2019 du Hannover Messe, qui s’intitulait Integrated Industry – Industrial Intelligence, portait sur l’intelligence artificielle et la connexion entre l’être humain et les machines.

DPME est très fier d’avoir été partenaire de la mission Chaudière-Appalaches et d’y avoir participé.

« Visiter le Hannover Messe, c'est un grand terrain de jeu pour tous ceux qui s'intéressent à l'intégration de nouvelles technologies au sein des entreprises manufacturières. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes de différents pays sur des applications réelles dans un contexte industriel, et également de visiter des kiosques qui présentaient des solutions avant-gardistes qui évolueront au cours des prochaines années. Ce fut une belle expérience et je reviens des idées plein la tête et je compte bien en faire bénéficier les PME de la région! », a témoigné Marie-Pierre-Poulin.

Quant au ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, celui-ci avait comme principaux objectifs de faciliter l’accès aux participants à de grands joueurs internationaux et de leur permettre de rencontrer de grands donneurs d’ordres pour aider les PME à prendre le virage 4.0.

Une occasion de s’inspirer de procédés différents

Quant aux participants, ceux-ci sont également ravis de leur passage en Allemagne :





« Chez South Shore, nous sommes partis avec des objectifs en tête et les avons majoritairement atteints, même dépassés. Nous en ressortons avec un réseau professionnel élargi ainsi qu’avec une compréhension plus approfondie de l’usine du futur. Les visites d’usine proposées furent très intéressantes et nous ont permis d’observer des procédés différents des nôtres, nous permettant de nous en inspirer », a indiqué Nicolas Tousignant, ingénieur junior en automatisation chez South Shore.



Les participants à cette mission ont par ailleurs eu la possibilité de visiter 27 pavillons où étaient rassemblés 6 500 exposants provenant de 75 pays. Ils ont aussi visité des usines dont Volkswagen et de MTU Maintenance, deux entreprises très innovantes et à la fine pointe de la technologie.

Différents séminaires et conférences étaient aussi offerts, avec des thématiques comme l’industrie 4.0, le 5G, l’intelligence artificielle, l’automatisation et la robotisation, l’internet des objets et la cybersécurité, etc.

DPME a pour mandat de soutenir les PME manufacturières dans leur croissance et dans le développement de leur plein potentiel, c’est pourquoi l’organisation s’associe à ce genre de mission et en organise également de son propre gré.