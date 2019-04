26e édition du Souper d’affaires de prestige du CEB

L’homme d’affaires bien connu de la région, M. Marcel Blouin, se verra remettre le prix Jean-Denis-Poulin, le 15 mai prochain, à l’occasion de la 26e édition du Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB).

Le CEB soulignera, au cours de cette soirée, l’implication et le dévouement de M. Blouin pour le développement économique et social de son milieu et au-delà de celui-ci.



Marcel Blouin a mené l’ensemble de sa carrière, échelonnée sur plus de quatre décennies, en travaillant pour des sociétés détenues par Marcel Dutil. Il a œuvré au sein de Canam, Manac, Finloc et leurs filiales, plus particulièrement dans la société de financement d’équipements Finloc 2000.

Son travail l’a amené à siéger à plusieurs conseils d’administration et comités de gestion aux quatre coins du Québec. Il se considère privilégié d’avoir pu toucher à autant de secteurs d’activités et n’a jamais hésité à mettre son expérience au service de la communauté beauceronne.

Il s’est en effet impliqué en participant au conseil d’administration du Conseil économique (CEB) et au Centre d’aide aux entreprises (CAE). Il s'est aussi investi auprès de la Fondation Santé Beauce-Etchemin et de la Maison Catherine-de-Longpré. Marcel Blouin est également membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.



Le récipiendaire a été sélectionné par un comité d’administrateurs du CEB. M. Blouin sera honoré au cours de cette soirée à la suite de la conférence principale présentée par M. Robert Dion, codirigeant et copropriétaire d’Umano Medical.

Un prix pour souligner l’implication d’une personnalité d’affaires



Le prix Jean-Denis-Poulin porte ce nom en l’honneur de monsieur Jean-Denis Poulin qui fut l’un des fondateurs et le premier président de CEB en 1975. Il vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique que pour son rayonnement dans son milieu.



Le Souper d’affaires de prestige se tiendra au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges. Pour réserver leurs places, les gens peuvent remplir le formulaire disponible via le site Internet du CEB au www.cebeauce.com. L’activité est ouverte à tous.