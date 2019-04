Bilan 2018 de la Caisse Desjardins de Beauce-Centre

Le 16 avril, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a tenu son AGA à Saint-Joseph afin de présenter ses résultats financiers de l’année 2018.

Au terme de son exercice 2018, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre affiche un volume d’affaires de 907,5 M$, en hausse de 3,9 % par rapport à celui de l’exercice de 2017. Au cours de cette période, les excédents d’exploitation ont augmenté́ de 58,1 % pour atteindre 3,4 M$, s’expliquant par des revenus d’intérêts supérieurs.

Mission et engagement

Elle a retourné 699 187$ à ses membres et à la collectivité, soit 36 269 $ sous forme de commandites et de dons, 155 203 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu et 507 715 $ au moyen de ristournes.

Aussi, grâce à son Fonds de 100 M$, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien avec sa mission socioéconomique, dont l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. Ce sont 252 projets qui ont été soutenus depuis la création de ce Fonds, pour des engagements de 53 M$.

Grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à la ristourne, soit la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle était basée sur le volume d’affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l’épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d’affaires que les membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins Assurances.